«Mi mástil, mi bandera» es el programa de la Secretaría de Cultura que se lanza este miércoles. En una primera etapa se repondrán 100 banderas de Argentina y Misiones.

El miércoles 4 de noviembre, a las 18 Hs., la plaza del Barrio 20 de Junio de la ciudad de Posadas, será epicentro del lanzamiento oficial del programa «Mi mástil, mi bandera», propiciado por la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia de Misiones, en articulación con la Asociación Civil Barrios Unidos El Brete. Se trata de un proyecto que tiene como finalidad la recuperación de los mástiles que se encuentran en las plazas de barrios y pueblos misioneros, a partir de su puesta en valor tanto material como simbólicamente.

La iniciativa se inspira en el accionar de José Luis Bittencurt, ex integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín y vecino del Barrio 20 de Junio, en cuanto al resguardo y la difusión de la identidad nacional, misionera y guaranítica. «En mi barrio hasta hace un tiempo no se izaba la bandera, porque decían que no convenía, porque se robaban las banderas y los cordines. Yo siempre pensé que si hay mástil tiene que haber bandera y si hay bandera hay que izarla todos los días. Antes en el barrio lo hacía un vecino que era paraguayo, y que recibió un reconocimiento del Concejo Deliberante. Así fue que desde el 20 de junio pasado me hice cargo, conseguí las banderas y volvimos a izarlas. Es un privilegio, porque vienen los chicos del barrio, y yo les explico la importancia de nuestra bandera, les cuento que en Malvinas nuestros soldados tuvieron que esconderla para no entregarla» cuenta José Luis.

Así, con la premisa de recuperar los pabellones en las plazas, desde la Secretaría de Cultura se firmó un convenio con la Asociación Civil Barrios Unidos El Brete para que, a través del taller de costura de esta organización, se lleve adelante la elaboración de las banderas que se distribuirán en el marco del programa.

Desde el taller de costura, expresaron que «ya terminamos la primera tanda de banderas, y la verdad que para nosotras es emocionante saber que estas banderas van a terminar flameando en cada pueblo y cada barrio de nuestra provincia». En tanto, uno de los referentes de Barrios Unidos El Brete, Kuki Zárate, sostuvo que «las compañeras elaboraron las banderas con un compromiso y una alegría muy grande. Pienso que este tipo de proyectos son muy importantes para concientizar a la población acerca del valor de nuestros símbolos, y para demostrar que somos un pueblo unido».

Por su parte, el ministro de Cultura Joselo Schuap, anunció que «en una primera etapa, serán cien banderas, 50 de argentina y 50 de Misiones, para recuperar y rescatar mástiles en las plazas de los barrios, no sólo en Posadas, sino en distintas localidades de la provincia».