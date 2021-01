Más de nueve meses de pandemia dejaron secuelas graves en la población y mucho más en el personal de salud que está en primera fila en la lucha contra el coronavirus. El estrés comenzó a pasarle factura a muchos profesionales y uno de ellos, harto del relajamiento de las medidas de prevención en la sociedad, decidió renunciar y explicó los motivos de su decisión en un video que enseguida se viralizó en las redes sociales.

“Si la gente no entiende, esto va a terminar en un caos”, advirtió el doctor Marcelo Lemus al renunciar a la guardia del hospital de la localidad de San José, en Entre Ríos, cansado en especial de la falta de cuidados de los más jóvenes en medio de la pandemia y de una segunda ola de contagios que está sacudiendo a todo el país.

Su renuncia fue presentada ante la dirección del hospital. “Yo acabo de renunciar a la guardia. Se lo acabo de comunicar al director”, sostuvo el médico en un video que se viralizó en las redes sociales.

En su descargo, Lemus resumió: “Estoy de guardia en el hospital. Son las 3 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de Covid” y la mayoría de los pacientes “no tiene cobertura social”.

Lemus dijo que “esto se está convirtiendo en un lío que se va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor”.

“El Gobierno comenzó a restringir nuevamente” las salidas para evitar el alza de contagios porque “la gente se sigue juntando, no tienen conciencia de lo que está pasando y la gente de Salud ya está cansada”.

“Yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio”, advirtió.

Tras detallar que colegas suyos murieron “por dar todo” en esa pandemia, Lemus cuestionó además “la irresponsabilidad de las autoridades nacionales que no saben qué hacer con la pandemia”.

Y concluyó: “Así no se puede trabajar. Quizás como yo haya muchos, quizás otros tantos no quieran decirlo. Yo no me voy a quedar callado y hacerme cómplice de este desastre”.

En la provincia de Entre Ríos se contabilizaron hasta el domingo 33.541 casos de infectados y 615 muertos.