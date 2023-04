En la importancia de recuperar valores y reforzar la prevención desde la familia para frenar los consumos problemáticos y las adicciones, así como brindar la contención y acompañamiento a niños y adolescentes, coincidieron en un encuentro realizado en Puerto Rico entre el Ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas Mgtr, Esteban Samuel López, el Padre Carlos Chatelain, el Ministro de Deporte, Héctor Javier Corti, la Subsecretaria de Coordinación Administrativa y Financiera C.P.N Paula Devoto, y el comerciante Javier Techeira.

En la oportunidad conversaron sobre los consumos problemáticos y adicciones, entre otras situaciones que atraviesan y afectan a las familias de la comunidad, así como sobre las herramientas necesarias. El Ministro López detalló sobre el nuevo Centro de Atención Integral próximo a inaugurarse en Posadas, donde se contará con espacio para internación, tratamiento ambulatorio, así como para el dictado de talleres de oficios. Además, se comentó sobre las actividades coordinadas entre los ministerios en cuanto a las acciones preventivas en los distintos municipios.

Ante el incremento del consumo problemático a menor edad, el sacerdote en tanto, subrayó “la importancia de fortalecer a la familia como primera institución social, reforzar la prevención debería ser el primer punto, recuperar el valor de la familia pero no tanto en papeles sino en la práctica. Cuando digo familia no me estoy refiriendo solamente al tema de estar casados o no, el tema es que el chico que hoy nace tenga junto a esos adultos afecto, amor, contención, confianza, diálogo y por supuesto comida, educación, salud y entonces que el niño no tenga que buscar afuera lo que no encuentra en la casa”, reflexionó el Padre Carlos Chatelain, actualmente capellán de la Unidad Penitenciaria de Puerto Rico.

El sacerdote además habló sobre la responsabilidad de los adultos, “en enseñar a los chicos los límites reales, el límite por ejemplo del respeto con las autoridades, respetar al docente, a la maestra, al vecino, inculcarles ese tipo de comportamiento”.

El padre Chatelain también remarcó la importancia de la corresponsabilidad, “porque la corresponsabilidad quiere decir responsabilidad con el otro y todos somos responsables, así como Jesús dijo lávense los pies unos a otros también somos responsables unos de otros, a mí me tiene que importar lo que le pasa al otro y para eso no hace falta hablar de Dios, simplemente porque es un ser humano y merece que se lo ame, que se lo cuide, que se lo valore. También entraría el tema en cuanto a las adicciones, sobre todo la gente que vende vamos a decir alcohol, droga, tendrían que hacerse un mea culpa porque yo no sé cómo se puede ser feliz sabiendo que vende algo que destruye la vida”.

Desde la tarea comunitaria, Techeira, en tanto expresó el agradecimiento por las acciones coordinadas entre los Ministerio de Prevención y Deporte y señaló sobre la importancia de continuar trabajando en conjunto para seguir “fortaleciendo la prevención, porque la única forma es con prevención desde las familias”.