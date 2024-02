Así lo anunció Tatler Asia, la compañía privada que organizó el esperado partido del Inter de Miami en Hong Kong. El astro argentino no jugo debido a una lesión.

Lionel Messi se ausentó en el amistoso de Inter de Miami contra el combinado Hong Kong XI y las críticas no se hicieron esperar.EFE

El partido entre el Inter de Miami contra Hong Kong XI – un combinado de futbolistas de la liga local – era esperado con muchas ansías por los locales por un motivo principal: ver a Lionel Messi. Sin embargo, el astro argentino no pudo jugar a consecuencia de una lesión y ahora Tatler Asia, la empresa organizadora, ofrece el reembolso del 50% del valor de las entradas a los fans decepcionados.

Las críticas por la ausencia del «10» no se hicieron esperar. «El gobierno espera que el equipo del Inter de Miami dé finalmente una explicación razonable a los ciudadanos y aficionados de Hong Kong que vinieron a Hong Kong a ver el partido», expresaron desde la compañía promotora a través de un comunicado oficial.

La llegada de Lionel Messi a Hong Kong era uno de los eventos más esperados por los locales. El partido entre Inter de Miami y el combinado de futbolistas local atrajo a los fanáticos del argentino que agotaron las 40.000 entradas disponibles.

Pero la decepción de los hinchas fue grande al enterarse que el mejor jugador del mundo no sería de la partida. Debido a una lesión, el argentino no estuvo presente en lo que fue la victoria del conjunto estadounidense contra el combinado local por 3-1.

Las críticas a Messi y el Inter de Miami explotaron unos días después del encuentro. Es que, luego de acusar molestias físicas en Hong Kong, el argentino ingresó 30 minutos en el amistoso que su equipo disputo en Japón tan solo 3 días después.

Desde Tatler Asia, la compañía promotora del evento, declararon que «el hecho de que Messi y (Luis) Suárez jugaran en Japón el 7 de febrero nos parece otra bofetada en la cara«. Luego del aluvión de quejas, la empresa llegó a un acuerdo con el Gobierno de Hong Kong para reembolsar el 50% del valor de la entrada – por la que los aficionados llegaron a pagar $700 USD-, a aquellos fans que se sintieron decepcionados.

Medios estatales chinos y políticos de Hong Kong se sumaron rápidamente a las críticas expuestas por los aficionados. Incluso, el diario Global Times, controlado por el Estado, escribió que la ausencia de Messi planteaba muchas preguntas sobre «el trato diferenciado para Hong Kong«.

Además, en un comunicado oficial el gobierno de Hong Kong afirmó que la devolución del dinero demostraba que Tatler Asia había hecho todo lo posible por organizar el reembolso. Desde la organización, justificaron su enojo afirmando que el Inter de Miami «se había comprometido a garantizar» que sus principales jugadores, incluidos Messi y Suárez, jugarán «45 minutos a menos que estuvieran lesionados«.

Qué dijo Lionel Messi de la polémica

«Fue mala suerte que no pude estar en el partido en Hong Kong. En el primer partido de la gira en Arabia sentí una molestia en el aductor. Salí y en el segundo amistoso jugué unos minutos para probarme porque me había hecho una resonancia y me había saltado un edema en el aductor«, explicó el argentino al sobre la polémica de su ausencia.

«En el entrenamiento anterior, cuando llegamos a Hong Kong, la molestia seguía. Yo siempre quiero jugar pero se me hacía muy difícil», sentenció Messi. A pesar de las críticas, el argentino pudo disputar 30 minutos en su siguiente compromiso en Japón, cuando su equipo enfrentó al Vissel Kobe en Tokio.

Luego de la gira por Asia, Lionel Messi tendrá un amistoso más contra Newell’s Old Boys, el club de sus amores. El partido se disputará el próximo 15 de febrero en el DRV PNK Stadium, el estadio donde hace local el equipo de Florida.

Una vez disputado el último partido de pretemporada, el elenco de Miami encarará el tramo final de preparación de cara a su debut oficial de la temporada el miércoles 21 de febrero, contra el Real Salt Lake. Por otro lado, habrá que esperar hasta finales de marzo para ver a Lionel Messi nuevamente con la camiseta de la selección Argentina, momento en el cual el elenco campeón del mundo enfrentará a China.