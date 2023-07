El joven de 24 años había sido imputado este lunes por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo” por el ataque al árbitro durante un partido de fútbol amateur, este sábado.

Williams Alexander Tapón tenia 24 años y este fin de semana quedó en la mira tras el brutal ataque a un árbitro que dirigía un partido de fútbol amateur, a quien le provocó una grave herida. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y la Justicia abrió una investigación por la presunta «tentativa de homicidio». Pero la historia dio un giro luego de Tapón fuera hallado sin vida en las vías del tren. Quién era el joven y qué se sabe hasta ahora sobre el caso.

Tapón era del barrio Agüero, ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense, y vivía junto a su pareja, Agustina, y sus dos hijos, uno de dos años y otro de siete meses. Además, según trascendió, ya contaba con antecedentes violentos y había sido expulsado de dos torneos anteriores.

El sábado, Tapón agredió al árbitro Cristian Ariel Paniagua, quien dirigía el partido que disputaba. A raíz de una jugada, el hombre de 24 años le pegó una patada fuerte en la cabeza al referí, quien terminó con graves heridas. Por la agresión, la justicia abrió una investigación bajo la calificación penal de «tentativa de homicidio».



El sábado, Tapón agredió al árbitro Cristian Ariel Paniagua, quien dirigía el partido que disputaba. A raíz de una jugada, el hombre de 24 años le pegó una patada fuerte en la cabeza al referí, quien terminó con graves heridas. Por la agresión, la justicia abrió una investigación bajo la calificación penal de «tentativa de homicidio».

Sin embargo, consultado por lo ocurrido con el árbitro, Tapón se mostró de inmediato muy arrepentido del suceso, aseguró que fue un ataque de furo que lo segó y que le pegó “sin darse cuenta”, según explicó ante en varias entrevistas televisivas que dio este lunes, horas antes de ser hallado sin vida, con un disparo y al costado de las vías del tren.

“Yo ya venía enojado y le pego sin darme cuenta. Hoy estuvimos hablando con el referí, le pedí disculpas. Me nubló. No fue queriendo. Cuando me rescaté fue corte ‘qué hice’. Ya era todo distinto. Ya ahora es todo distinto”, había dicho Tapón este lunes.

Tapón se encontraba registrado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como albañol y trabajó hasta abril en una constructora de la localidad de Ranelagh.

La muerte del joven es investigada por la fiscal Alejandra Olmos Coronel. Por ahora, realizan un rastrillaje con el objetivo de dar con el arma con la que se quitó la vida de un tiro en la cabeza, ya que la pistola no fue encontrada junto al cuerpo.

Qué se sabe de la muerte de Tapón

Más allá de eso, el joven, que llevaba la 10 en la espalda, fue imputado este mismo lunes bajo la calificación penal de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.

Horas más tarde, trascendió que se habría suicidado con un disparo de arma de fuego en la cabeza y encontrado en las vías del ferrocarril, a la altura de las calles General Paz y General Heredia, según investiga la policía.

“Todavía no podemos determinar nada en cocreto, pero supuestamente sería un suicidio. El lugar estaba muy oscuro y se dieron circunstancias particulares que están siendo investigadas”, afirmó a Télam una fuente con acceso a la causa, quien añadió que hasta el momento se desconoce si el joven dejó alguna carta.

Qué dijo la esposa de Tapón

Tras conocerse la muerte, la pareja de Tapón, Agustina, aseguró que “después de las notas que dieron, él quedó mal”. “No sabía qué respondernos cuando le preguntábamos qué opinaba sobre lo ocurrido, cuando él siempre se tomaba todo a la ligera”, dijo.

En tanto, mientras la policía investiga lo ocurrido, añadió que jamás esperaron «esta decisión”, ya que Tapón “siempre se mostró fuerte”. “Desde que estamos juntos nos pasaron muchas cosas terribles y él jamás se rindió. Hasta que no lo encontramos ahí no lo creímos”, agregó.

“En el audio que me manda despidiéndose me dijo ‘cuidá de nuestros hijos’ y ‘yo prefiero que sufran todos de una a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel’. Fueron las últimas palabras de él antes de hacer lo que hizo”, detalló Agustina en una entrevista televisiva.

Recibí ayuda, líneas de asistencia

Argentina cuenta con una nueva línea telefónica para atención en salud mental, las 24 horas y desde cualquier punto del país para situaciones de crisis y urgencias, llamando al 0800-999-0091.

Además, está la Línea 135, del Centro de Atención al Suicida, que atiende 18 horas diarias, de forma anónima, gratuita y voluntaria. Los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.

El centro de Salud Mental Responde CABA atiende de forma gratuita en el 0800-333-1665, las 24 horas, todos los días.

