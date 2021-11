Bitcoin, Ethereum o Dogecoin son algunas de las criptodivisas más famosas y su popularidad gracias a la tecnología blockchain ha llamado la atención tanto de defensores como de detractores. Analizamos cómo funcionan, qué es el blockchain y por qué ha supuesto una revolución.

Cuando una de las obras más icónicas del artista británico Banksy se subastó a mediados de mayo en la sala Sotheby´s de Nueva York su gran acogida no fue ninguna sorpresa, pero si la obra se hizo especialmente famosa en las noticias durante aquella semana fue porque la operación tuvo una particularidad: además de dólares, el método de pago convencional en este establecimiento, la casa de subastas aceptó el pago en criptomonedas como Bitcoin (BTC) o Ether (ETH).

Era la primera vez que se realizaba el experimento y los resultados hablaron por sí solos: Love Is in the Air, la obra subastada, terminó alcanzando un precio equivalente a los 10,6 millones de euros. Eso sí, el comprador tuvo que abonar en dólares las tasas habituales de la casa de subastas, por lo que en la operación se utilizaron ambos tipos de divisas en un movimiento histórico.

«Love is in the Air», la obra de Banksy subastada en Sotheby´s, exhibida en la exposición The Art of Banksy en Londres.

Sin embargo, las criptomonedas cada día se alejan más de ser una particularidad y han levantado un gran revuelo en los últimos años. Bien sea por el apoyo de Elon Musk a Dogecoin (DOGE), una de las principales competidoras de Bitcoin, o por la fluctuación del valor de cotización de estas divisas, las criptomonedas están dejando de ser un elemento extraño en las noticias.

¿Qué son las criptomonedas y cuáles son las principales?

Las criptomonedas, en esencia, son monedas digitales que utilizan métodos de criptografía para asegurar las transacciones. Esto significa que es un sistema descentralizado en el que mediante la tecnología blockchain, también conocida como cadena de bloques, cada agente de la red garantiza la seguridad y el equilibrio de las transacciones, alejando el modelo de los bancos centrales tradicionales.

De este modo las criptomonedas eliminan el papel del intermediario en todas las transacciones, acelerando cada proceso dentro de una red en la que todos los usuarios velan por el buen funcionamiento del entramado.

El modelo ha cautivado la atención de muchas personas dispuestas a invertir en criptomonedas, pues su valor de cotización ha crecido notablemente en los últimos años. Dogecoin, Bitcoin o Ethereum son algunas de las más famosas y también forman parte de la lista de criptomonedas con mayor capitalización de mercado.

¿Qué es la tecnología blockchain?

«Blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuáles pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea», explica Javier Sáez, Inbound & Growth Manager de la escuela de negocios IEBS.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta la diferencia entre blockchain y las criptomonedas. Mientras que blockchain es la tecnología descentralizada que permite almacenar información en forma de bloques de datos que se disponen seguidamente en una cadena, una criptomoneda es una de las formas más reconocidas de implementar una red blockchain.

Esta revolución surgió en el momento de una crisis histórica sin precedentes: corría el año 2008 cuando un grupo de expertos en criptografía – también llamados cryptopunks – comenzó a teorizar sobre la descentralización de las finanzas.

«En ese momento se les ocurrió una idea brillante, que es la que a día de hoy conocemos como la cadena de bloques: conseguir un método de verificación de las transacciones sin tener que depender de un único intermediario como son los bancos que registran las transacciones y los gobiernos que imprimen el dinero», añade Gabriel Rodríguez, co-fundador de Sin Comisiones.

¿Cómo funciona esta tecnología?

En muchas ocasiones, un ejemplo práctico resulta más revelador para explicar un concepto tan revolucionario como blockchain. Rodríguez lo explica así: «Imaginemos que yo tengo que pagar una cena, y para enviar esos 15€ supongamos que lo hago mediante una transferencia bancaria. En este momento, el banco es el único intermediario y el control solo se efectúa por su parte. Además, el banco a su vez puede facilitar al gobierno que yo he enviado un pago con el concepto «cena» por 15€. Sin embargo, la cadena de bloques consigue que todos en los usuarios de la red validen esta transacción pero con la particularidad de que tanto el emisor como el receptor seremos anónimos, representados por los números y letras de nuestras billeteras».

¿Es posible tirar abajo una red blockchain?

«Depende de cada proyecto, de cuáles son sus protocolos de consenso y su tamaño. Redes como Bitcoin son sistemas muy seguros y es prácticamente imposible tirarlos abajoya que una misma entidad tendría que controlar el 51% del poder de cómputo de la red, cosa que actualmente es imposible. Sin embargo, las redes más pequeñas que sigan protocolos de consenso similares pero con tamaños muy pequeños sí podrían estar sometidas a hackeos y manipulaciones», explica Javier Sáez, Inbound & Growth Manager de IEBS.

Por lo tanto, queda claro que no todas las redes blockchain son iguales y pueden variar tanto en velocidad como tamaño y seguridad. «Es como si hablamos de ruedas y nos preguntamos qué posibilidades hay de que una rueda se pinche. Dependerá del tipo de rueda, del vehículo y del uso de la rueda. Por lo tanto, tirar abajo el sistema dependerá de a qué blockchain nos refiramos», afirma Adrián Bernabéu, creador del Máster de Inversores.

Algunas redes blockchain son más seguras que otras: «la blockchain más segura que existe hasta la fecha es Bitcoin y para tirar abajo esta red probablemente habría que apagar por completo internet en el planeta entero. Si esto sucediera y nos quedáramos sin internet, los problemas mundiales serían mucho mayores que el hecho de parar la red de Bitcoin», añade Bernabéu.

¿Qué es Bitcoin?

Bitcoin (BTC) es la criptomoneda más antigua de todas y nació en el año 2009 de la mano de Satoshi Nakamoto, una persona o grupo de personas de quien se desconoce la identidad, que describió a este tipo de moneda virtual como «un sistema de dinero electrónico de igual a igual», tal y como se bautiza en el documento fundacional de Bitcoin.

En el manifiesto se dan algunas de las claves de su funcionamiento: «el sistema permitirá que los pagos en línea sean mandados directamente de una parte a la otra sin necesidad de pasar por una institución financiera». En el documento también se añade que las firmas digitales son parte de la solución, pero hace hincapié en que los principales beneficios del sistema se pierden si una tercera parte es requerida para prevenir un gasto doble.

¿Cómo se evita depender de una tercera parte en el intercambio? El documento da con una de las claves: «proponemos una solución para evitar el problema de los gastos duplicados mediante el uso de una red entre iguales, que marca cada transacción y la incluye en una cadena donde se forma un registro. Este no puede ser cambiado sin rehacer de nuevo cada uno de los registros de cada transacción».

¿Cuánto vale un Bitcoin? En el momento de escribir estas líneas, su valor se estima en los 53.507,27 euros. Sin ir más lejos, algunos países ya la han legalizado para aceptarla como método de pago válido en todas las transacciones.

El primer país del mundo en hacerlo ha sido El Salvador, que permite la circulación del Bitcoin como moneda además del dólar estadounidense. Este es el mapa mundial de los cajeros de criptomonedas, donde se pueden intercambiar estos activos digitales por divisas como el euro o el dólar.

¿Cómo se minan los bitcoins?

«Este proceso es una obra de arte tecnológica, podemos imaginarlo como una combinación entre un sudoku y un juego de azar con un dado de muchísimas caras. El minero que a través de la prueba y error (por eso se le llama técnicamente Proof of Work) consiga azarosamente acertar y completar el problema matemático que la red de Bitcoin pone cada 10 minutos ganará la recompensa», afirma Adrián Bernabéu, creador del Máster de Inversiones.

Esa recompensa cada 10 minutos es lo suficientemente atractiva como para que la red funcione: «ahora mismo está en 12,5 BTC, lo que al cambio supone ahora mismo 775.500$ aproximadamente. Esta recompensa se reduce a la mitad de bitcoins cada 4 años, lo que se conoce como Halving, que genera una disminución de la creación de oferta monetaria que en contraste con el incremento de la demanda produce que el precio aumente inevitablemente», añade Bernabéu.

¿Es seguro invertir en criptomonedas?

Como bien se explica en el manifiesto original de Bitcoin, una de las criptomonedas más conocidas a día de hoy, muchas de estas criptodivisas nunca fueron pensadas como un producto de inversión y su objetivo era descentralizar y anonimizar las finanzas. Sin embargo, conviene estudiar bien el mercado antes de invertir los ahorros: «la especulación y el revuelo que se ha generado detrás de ellas ha conseguido crear un mercado sumamente volátil en el que hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir. Primero que todo, recomendamos conocer a fondo cualquiera de los proyectos en los que queramos invertir», avisa Rodríguez.

Un ejemplo de estafa en el mundo de las criptomonedas ha venido gracias a la fama de una de las series más vistas de la historia de Netflix, el Juego del Calamar: «sin ir más lejos, últimamente SQUID token se ha hecho muy famosa al conseguir engañar a millones de personas inexpertas que, de tener conocimientos, jamás habrían sido engañadas. Era bastante evidente que era una estafa puesto que no tenían cuentas oficiales, los líderes de la compañía no tenían LinkedIn ni historial en el mundo de las criptomonedas, pero la gente invirtió porque subía cantidades astronómicas en cuestión de minutos y todo el mundo quiere hacerse rico de la noche a la mañana», añade Rodríguez.

Conocimiento, información y paciencia, claves para invertir en criptomonedas

No existe un manual que seguir a rajatabla para conseguir el éxito invirtiendo en criptomonedas, pero sí una serie de principios básicos que evitarán las estafas. «Para evitar esto es fundamental leer y entender los White Papers de las criptomonedas, conocer y estudiar el equipo que está detrás de ellas, seguir las comunidades de Reddit o Facebook, y en general, estar muy al corriente de todo lo que rodea a las criptomonedas que más te interesen. Puede que una te resulte atractiva porque soluciona un problema concreto, o porque anticipa una tecnología que vendrá, o simplemente porque será el método de pago más veloz de todos, pero la idea es que entendiendo mejor los proyectos, será un poco más difícil perder dinero«, recomienda Gabriel Rodríguez.