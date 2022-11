La Albiceleste se medirá ante México, pero antes se jugará el otro partido del Grupo C entre Polonia y Arabia Saudita

La selección argentina afronta un choque clave contra México para seguir con la ilusión intacta en el Mundial de Qatar 2022. La inesperada derrota en el debut ante Arabia Saudita -a priori el rival más accesible de la fase inicial-, dejó a la Albiceleste con dudas por el rendimiento demostrado en el campo de juego y con cierta incertidumbre respecto de la tabla de posiciones.

Al cabo de la primera fecha, el Grupo C está liderado por el combinado árabe, con 3 puntos. Los otros integrantes de la zona, Polonia y el mencionado México, igualaron en su estreno mundialista y sumaron una unidad cada uno. Así, el elenco nacional quedó momentáneamente último y se dio en la zona un panorama que muy pocos preveían antes del inicio de la Copa del Mundo.

Si bien restan dos fechas y todavía hay mucho camino por recorrer, la situación de cara a la clasificación a los octavos de final para el equipo que dirige Lionel Scaloni cambió. Hay que decir que si el seleccionado argentino gana ambos encuentros pendientes, se clasificará automáticamente a la siguiente fase sin importar ningún otro resultado. Pero si llega a empatar con los aztecas, se complicará bastante y dependerá de lo que suceda con los otros partidos, ya que sumaría 1 punto, lo mismo que los europeos, que tendrán su chance de aumentar en su juego frente a los asiáticos.

Lo concreto es que Argentina ya no tiene margen de error: si pierde otra vez ya no tendrá chances matemáticas de meterse entre los mejores 16 de torneo más codiciado del planeta y quedará eliminada. Ni siquiera serviría un triunfo en la última fecha frente al conjunto liderado por Robert Lewandowski. Este contexto hizo que cobrara mayor atención el cotejo entre polacos y saudíes, que se verán las caras desde las 10 (hora argentina) de hoy, es decir que la Selección saldrá a la cancha conociendo el resultado de sus rivales de grupo. Argentina debe ganar los dos partidos para no depender de ningún otro resultado (Reuters/Hannah Mckay)

En caso de que Polonia y Arabia Saudita empaten, sería positivo para Lionel Messi y compañía, siempre y cuando se imponga ante la Tricolor, dado que tendría que ganarle a los europeos y se despreocuparía de lo que ocurra con el resto en la tercera fecha.

Si Polonia derrotara a Arabia Saudita llegaría a 4 puntos y los asiáticos permanecerían con 3. Una victoria albiceleste dejaría la zona muy pareja y las dos clasificaciones se definirían en la última jornada, con Argentina obligada a ganar o, si suma de a uno ante los polacos, a esperar una igualdad entre mexicanos y saudíes.

En cambio, si Arabia Saudita vence a Polonia ampliará su ventaja en la cima del grupo y llegará a 6 puntos. Conseguiría así una clasificación histórica, mientras que los europeos seguirían con 1 punto y expectantes de lo que ocurra entre argentinos y mexicanos. Para la Albiceleste lo negativo en este escenario es que se le alejaría la posibilidad de liderar la zona, algo que cobra especial importancia dado que el cruce de octavos podría ser ante Francia. Si Arabia Saudita gana ante Polonia, clasificará a octavos (Reuters/Carl Recine)

Planteados los escenarios, vale señalar los diferentes criterios que definen las clasificaciones en la fase de grupos. El primer lugar, ante igualdad de puntos se tomará en cuenta la diferencia de gol. De persistir la paridad, el siguiente factor que se considerará es la mayor cantidad de goles a favor. Si las selecciones todavía no se sacan ventajas, el resultado entre los equipos involucrados inclinará la balanza para definir el pasaje a la siguiente ronda. En caso de que llegara a darse la situación de que haya más de dos participantes empatados, saldrá victorioso aquel que haya conseguido más puntos en los partidos entre sí.

El cuarto criterio es el fair play, a través del que se realiza una tabla de puntos elaborada por las tarjetas que se muestran en los partidos. A cada selección se le descuenta un punto por cada amarilla recibida, tres por cada roja por doble amonestación, cuatro por cada roja directa, y cinco por cada tarjeta amarilla más roja directa. El equipo de mejor resultado clasificará a 8vos. La última opción para dirimir un desempate es un sorteo que estará a cargo de la FIFA y tendrá un formato similar al de bolilleros que se utiliza para conformar las zonas de la primera fase.