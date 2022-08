El conjunto de Pep Guardiola iniciará su segunda defensa del título de forma consecutiva con una delantera reforzada con nuevas incorporaciones durante éste mercado de transferencias

Todo está listo para que el Manchester City de Pep Guardiola comience su camino de la segunda defensa consecutiva del título en la Premier League. Tras haber conquistado la liga en 2021 y 2022, los citizens se estrenan en la competencia con una visita al West Ham de David Moyes.

A diferencia de los años anteriores, y tras un movido mercado de transferencias, en esta ocasión el técnico español contará con una delantera renovada en la que destacará el noruego Erling Haaland y en donde seguramente verá minutos el ex River Plate Julián Álvarez, quien tuvo una pretemporada más que satisfactoria.

El joven de 22 años participó de la gira del equipo y debutó con una victoria ante el América de México en el Estadio NRG de la ciudad de Houston (EE.UU) por 2-1. Sin embargo, su gol iba a llegar en el primer partido oficial de la temporada.

Frente al Liverpool por la final de la Community Shield, La Araña convirtió su primer tanto con la camiseta Sky Blue. A los 70 minutos le dio el empate (1-1) tras una jugada que debió ser chequeada por el VAR, pero finalmente los de Guardiola terminaron cayendo por 3-1.

“Con Julián no nos hemos equivocado, sabíamos que era un chico fantástico y lo hemos comprobado. Es un jugador de equipo y tiene gol. Ha sido un fichaje extraordinario, se va a quedar y estará mucho años aquí”, consideró el técnico catalán tras el final de ese encuentro.

Ahora, en la previa a lo que podría ser su debut en la Premier League, el ex DT del Barcelona volvió a ser consultado por el argentino: “A los jugadores nuevos siempre los ayudamos (en la adaptación). Importa la vibra que tienen, las relaciones son lo más importante”.

Posteriormente, también se refirió a Haaland y le quitó presión: “No sé cuántos goles marcará y no me importa. No vamos a ganar por Erling ni a perder por Erling, tenemos que ser nosotros mismos”.

En el Estadio Olímpico de Londres el City iniciará la defensa del título ante el West Ham, quien la temporada pasada ocupó el 7º lugar con 56 puntos y unas cifras de 60 tantos a favor y 51 en contra. Manchester City, en tanto, se coronó como campeón del torneo la pasada campaña con 93 puntos y un balance de 99 goles a su favor y 26 en contra.

Anteriormente, han existido otros enfrentamientos en casa de West Ham y los resultados son de 10 derrotas y ocho empates. A su vez, el conjunto local lleva una racha de tres encuentros seguidos invicto en casa frente a Manchester City. El último partido en este torneo entre West Ham y Man City se disputó en mayo de 2022 y finalizó en tablas (2-2).

Matchday Live

Información no encontrada

POSIBLES FORMACIONES

West Ham: Łukasz Fabiański; Vladimír Coufal, Kurt Zouma, Craig Dawson, Ben Johnson, Declan Rice; Tomas Soucek, Pablo Fornals, Arthur Masuaku; Jarrod Bowen y Said Benrahma

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké, João Cancelo; Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Riyad Mahrez, Erling Haaland y Jack Grealish.

HORA: 15:30 GMT (12:30 ARG-URU / 11:30 CHI-PAR-VEN-BOL / 10:30 COL-PER-ECU-MEX)

TV: ESPN

ESTADIO: Olímpico de Londres