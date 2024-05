Esta fruta es una excelente fuente de vitamina C y refuerza el sistema inmunológico

La fibra dietética en el kiwi ayuda a una digestión regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde reforzar el sistema inmunológico hasta mejorar la salud de la piel, comer kiwi regularmente aporta múltiples beneficios a la salud ya que contiene vitamina C. Los kiwis, frutas pequeñas con una pulpa verde vibrante y un sabor dulce pero ácido, son más que una simple adición colorida a su ensalada de frutas.

Desde su variedad de nutrientes hasta su impresionante versatilidad, esta fruta merece un lugar habitual en la dieta, según los especialistas. Además estos expertos recomiendan diferentes consejos para poder incorporar esta fruta en el día a día. Existen numerosas formas en que se puede disfrutar del kiwi y que al mismo tiempo puede beneficiar la salud:

Mejora del sistema inmunológico

Los Kiwis dorados contienen niveles más altos de potasio que los verdes (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los kiwis son una excelente fuente de vitamina C, un micro nutriente que desempeña múltiples funciones cruciales dentro de nuestro sistema inmunológico”, señaló Alex Turnbull, dietista especializado en nutrición infantil en The Family Nutritionist. Esta vitamina que es esencial actúa como un poderoso antioxidante que puede proteger a las células del cuerpo del daño.

Turnbull destacó una revisión que analiza cómo la vitamina C puede desempeñar un papel en la inmunidad innata, también conocida como la primera línea de defensa del cuerpo contra enfermedades, infecciones y otros invasores no deseados. Más específicamente, se cree que la vitamina C ayuda a mejorar la respuesta de los neutrófilos, algunas de las primeras células en responder a la infección.

Un estudio mostró un aumento del 20% en la actividad de los neutrófilos después de la suplementación con vitamina C, lo que potencialmente aumenta la capacidad del cuerpo para protegerse de los patógenos y apoyar el sistema inmunológico. En general, consumir cantidades adecuadas de vitamina C es importante para garantizar una salud inmunológica óptima. Un kiwi puede proporcionar más del 60% del valor diario recomendado de esta vitamina.

Promoción de la salud del corazón

Kate Peterson, dietista de Kate Peterson Nutrition, dijo: “Los kiwis están llenos de vitamina C y potasio, los cuales pueden ayudar a reducir la presión arterial”. Mantener una presión arterial óptima es importante para la salud del corazón, ya que minimiza la tensión general sobre el corazón y las arterias. Peterson mencionó un estudio reciente que encontró una conexión entre la reducción de la presión arterial sistólica en personas saludables que consumían solo dos kiwis al día.

Mejora de la digestión

Personas con alergias al látex pueden reaccionar a la proteína en los kiwis (Getty Images)

Los kiwis son una fuente de fibra dietética, que puede ayudar a promover una digestión regular y prevenir el estreñimiento. El kiwi también contiene una enzima llamada actinidina, que según investigaciones recientes puede mejorar la descomposición y digestión de ciertas proteínas.

Apoyo a una piel sana

Los kiwis tienen un alto contenido de vitamina C, que según las investigaciones desempeña un papel fundamental en la síntesis de colágeno, según Turnbull. Tener suficiente colágeno en el cuerpo ayuda a mantener la elasticidad de la piel y reduce la aparición de líneas finas y arrugas. Aunque hay varios otros nutrientes que contribuyen a una piel sana, el consumo regular de alimentos ricos en vitamina C, como el kiwi, puede contribuir a un cutis más suave y vibrante. Los kiwis contienen potasio, esencial para mantener la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nutrición del kiwi

Un kiwi (75 gramos) contiene lo siguiente:

Calorías: 48

Carbohidratos: 10.5 g

Fibra dietética: 2 g

Azúcar total: 7 g

Azúcar añadido: 0 g

Proteína: 1 g

Grasa total: 0 g

Grasa saturada: 0 g

Colesterol: 0 g

Sodio: 3 mg

Vitamina C: 56 mg (62% del valor diario)

Vitamina K: 30 mcg (25% VD)

Potasio: 148 mg (3% VD)

Los kiwis son particularmente ricos en vitamina C, lo que los hace excelentes para reforzar el sistema inmunológico y mejorar la salud de la piel. También contienen potasio, y las variedades de kiwi dorado (como SunGold) tienen niveles aún más altos de este mineral, con 255 gramos de potasio por kiwi dorado.

¿Son seguros los kiwis para todos?

Los kiwis son saludables y seguros para la mayoría de las personas. Sin embargo, algunos pueden tener una alergia específica al kiwi o experimentar el “síndrome de la fruta del látex”, en el que las personas con alergias al látex también pueden reaccionar a alimentos que comparten proteínas similares con el látex, como palta, banana y kiwi. Si se cree que se puede tener una alergia, hay que asegurarse de consultar con un médico o dietista antes de comer kiwi.

Consejos para disfrutar los kiwis

La actinidina en el kiwi mejora la descomposición de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puedes añadir kiwi a una variedad de platos dulces y salados para una explosión de sabor picante. Piense en tartas, licuados, tazas de yogur y salsas. Se puede comenzar el día con un Banana Split de desayuno con kiwi y granola. O se pueden probar recetas de Pescado Fáciles con salsa de Kiwi como plato principal. Y además, pizza de frutas y galletas de avena como postre.

El kiwi es una fruta dulce, sabrosa y versátil. Desde mejorar la función inmune hasta apoyar una piel sana, incorporar regularmente el kiwi a su dieta puede ofrecer numerosos beneficios para la salud. Esta pequeña pero poderosa fruta está repleta de vitaminas, minerales, fibra y dulzor natural esenciales. Se puede agregar kiwi a diferentes comidas y refrigerios a lo largo del día.