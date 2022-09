Lo anunció anoche el presidente Alberto Fernández, en cadena nacional, horas después del intento de asesinato a Cristina Kirchner

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional estableció que este viernes sea feriado nacional luego del intento de asesinato que sufrió anoche Cristina Kirchner cuando regresaba a su domicilio.

Con la firma de Alberto Fernández y todos los ministros del Gabinete, el Poder Ejecutivo declaró “feriado nacional el día 2 de septiembre de 2022 a fin de que el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio al atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y pronunciarse en defensa de la paz y la democracia” .

En este marco, se instruye “a los distintos organismos para que implementen las medidas pertinentes a fin de mantener las guardias necesarias a efectos de preservar la continuidad de los servicios esenciales”.

En sus considerando, en el DNU se señaló que este jueves alrededor de las 21 horas, la Vicepresidenta de la Nación “fue víctima de un atentado contra su vida” y que el mismo “constituye una amenaza a la democracia que exige acciones oportunas y claras desde el Estado en defensa de sus instituciones políticas y de la paz social”.

“Es fundamental que la sociedad toda pueda expresarse en paz en defensa de la democracia y sus instituciones y en repudio a las expresiones de odio y a la violencia política”, se justificó.

La decisión fue anunciada a medianoche por el Presidente de la Nación. En cadena nacional, Alberto Fernández habló horas después del intento de magnicidio contra la ex mandataria, al cual definió como el hecho “más grave” que ha sucedido desde la vuelta de la democracia. “En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la Vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó, pese a haber sido gatillada”, relató sobre el caso.

“Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros, que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos y todos los hombres y las mujeres de la República, porque estos hechos afectan nuestra democracia”, continuó el jefe de Estado.

En ese sentido, Fernández llamó a “recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina”. “Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia”, sentenció.

El Presidente comentó que se comunicó con la jueza que está investigando el caso para que “esclarezca rápidamente la responsabilidades y los hechos”, y -tras declarar feriado nacional para este 2 de septiembre- remarcó que “el pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz y nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que eso sea logrado”.

Cómo funcionarán los bancos, el transporte público y las dependencias estatales durante el feriado nacional por el atentado a CFK

Los hospitales, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) operarán con guardias.

Además, no habrá ninguna actividad en el sistema financiero. Los bancos no atendrán al público en las sucursales y solamente lo harán a través de los canales digitales. La recarga de efectivo en los cajeros automáticos tendrá un operativo de emergencia en lugar del circuito habitual.

Para el día de hoy la Anses no tenía previsto pagos de jubilaciones, según el calendario informado oportunamente. Ese cronograma solamente preveía el pago de Pensiones No Contributivas, que será trasladado al lunes.

Por otra parte, tampoco funcionarán los mercados financieros ni operará la Bolsa de Comercio. Todas las fechas de liquidación de las operaciones financieras, incluyendo el clearing de los cheques, se trasladarán al lunes 5.

En cuanto al transporte, fuentes oficiales del sector precisaron que los colectivos funcionarán con esquema de domingo, pero con refuerzo de frecuencias, mientras que los trenes que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funcionaran con la base de feriado, pero “con servicios especiales sujetos a demanda”. En tanto, los subtes y premetro funcionarán de 8 a 22 y a 21, respectivamente.

Por otra parte, el estacionamiento estará permitido sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21, pero quedarán exceptuadas aquellas donde habitualmente esto no se puede hacer las 24 horas, y el estacionamiento medido no tendrá vigencia.

Además, no habrá restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal, y los peajes funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido a la provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21 sentido al centro porteño.

El registro de licencias para conducir, sede Roca, permanecerá cerrado, igual que las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular y la Dirección General de Infracciones.

Por otra parte, la Policía y Bomberos de la Ciudad, Emergencias, Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias, Línea 103, tendrán guardias activas las 24 horas.

Las escuelas, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas y Sedes Comunales permanecerán cerradas, al igual que el Registro Civil, que solo tendrá una guardia de defunciones de 8 a 12.30.

Las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad se realizará en el horario de 7:30 a 14 a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 e iniciándose la última inhumación a las 13:30. En tanto, el servicio de recolección de residuos funcionará de manera habitual