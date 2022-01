Todas las marcas, masivas y de alta gama, tienen en agenda la llegada de un modelo con nueva motorización, más eficiente y menos contaminante

La movilidad eléctrica es una realidad en el mundo y la Argentina no es la excepción. Si bien los tiempos son diferentes, la llegada de nuevos modelos al mercado será cada vez más rápida y para 2022 hay varios lanzamientos confirmados.

Las apuestas de las automotrices se combinarán entre las cuatro tecnologías «verdes» más importantes de la actualidad:

Eléctricos: sólo requieren energía eléctrica para funcionar

Híbridos: tienen un motor a combustión y otro eléctrico, cuya batería se carga cuando el auto frena o desacelera

Híbrido enchufable: es similar al anterior, pero suma la posibilidad de conectarse a la batería eléctrica

Mildhybrid: el motor eléctrico sólo funciona como asistente, es decir, no mueve al auto por sí solo

En cuanto a las tres últimas, son el paso previo a la electrificación absoluta, y el camino que todas las marcas tienen pensado realizar. Se trata de todas las combinaciones más comercializadas a nivel global, aunque existen vehículos impulsados por hidrógeno, una tendencia más lenta.

En este contexto, la mayoría de las automotrices tiene en su agenda lanzar algún modelo que contemple motorizaciones más «ecológicas» durante 2022. Algunos casos representarán el primer arribo al mercado y otros servirán como «segundas puestas a prueba». Así, las nuevas propuestas se sumarán a una treintena de modelos que ya se encuentran en la Argentina.

Apuestas varias

Las novedades que llegarán al mercado en 2022 son varias, muchas de marcas de alta gama, pero también de las masivas, ya que nadie quiere quedarse afuera.

Uno de los que muestra mayores niveles de avance es Audi, con el lanzamiento del Q4 E-Tron, que se sumará al E-tron que ya se vende en el país y fue el primer modelo con motor 100% eléctrico que la marca presentó en el mercado local.

Audi e-tron, la nueva tecnología eléctrica de la marca de los anillos.

Su catálogo «verde» se engrosará con el Audi RS E-Tron GT Quattro y ya está a la venta el E-Tron 55 quattro, equipado con un pack de baterías de ion-litio, que opera a 396 V y carga a 95 kWh. La compañía alemana ofrece una autonomía homologada de 417 km (según el ciclo WLTP).

La nueva generación del Mercedes-Benz Clase C se presentó a comienzos de 2021, ya tiene fecha de arribo a las concesionarias albicelestes. Su lanzamiento se llevará a cabo en marzo, según revela el gerente de Ventas de la filial local de la marca alemana, Jorge Lucini.

Este modelo se ofrece con diferentes gamas de motorizaciones, entre ellas tres nafteras (1.5 de 170 CV, 1.5 de 204 CV y 2.0 de 258 CV), tres diésel 2.0 (de 163, 200 y 265 CV) y una nueva híbrida enchufable con hasta 100 kilómetros de autonomía en modo totalmente eléctrico.

Esta última combina un motor naftero de 2.0 litros y 204 CV con uno eléctrico de 129 CV: en total ofrece 313 CV. La caja es automática 9G-Tronic. Desde la firma alemana aseguran que todavía resta confirmar la fecha de arribo al país.

En el segmento de alta gama también se sumarán el Volvo XC40 Recharge (SUV Premium que ya se comercializa en Argentina con motor naftero) y dos novedades de DS: el DS 9 E-Tense, que completará la gama del DS9 recientemente llegado al mercado; y posiblemente el DS 4 E-Tense, cuya versión naftera sí está confirmada para 2022.

Dentro del segmento masivo, también se baraja un número importante de lanzamientos. El Grupo Stellantis, al cual también pertenece DS, planea novedades en 2022 para el resto de las marcas de su portfolio.

En el caso de Fiat, la apuesta para el año próximo será el 500 BSG Hybrid, el primero de la marca con este tipo de tecnología.

Fiat 500 híbrido, lo que viene.

Por su parte, Citroën tiene en carpeta el C5 Aircross híbrido, un SUV que ya se vende en el mercado y ampliaría la gama con nuevo motor. Lo mismo ocurrirá con Peugeot, que sumará una motorización combinada al 3008, otro SUV del segmento mediano que se convirtió en referente de su categoría por su diseño y detalles de lujo.

Siguiendo con la marca del león, sin dudas uno de los más esperados es el e-208, un modelo que será importado de Europa con motor 100% eléctrico. Sin dudas, es uno de los más esperados teniendo en cuenta el éxito del 208 naftero de fabricación nacional.

En el caso de RAM, la pick up full size del holding, se espera que llegue la versión «mildhybrid«, un motor más económico que el convencional naftero, pero que no llega a ser 100% híbrido ni eléctrico. Igualmente, ayuda a reducir el consumo de combustible y el impacto ambiental.

Peugeot e-208, el más esperado.

Fuera del grupo Stellantis, Volkswagen anticipó en el país el desembarco de sus modelos 100% eléctricos, concebidos bajo la gama ID. Se trata del ID.3 e ID.4, recientemente presentados en un evento virtual y en vivo desde Brasil para toda la región, que en 2022 se mostrarán en la Argentina.

Thomas Owsianski, presidente y CEO del Grupo Volkswagen Argentina, destaca a iProUP «la importancia de darle a conocer al público el rumbo de la marca hacia el futuro de la movilidad sustentable«.

«Nuestros modelos 100% eléctricos forman una parte muy relevante de la estrategia Way to Zero, con la que nos proponemos neutralizar las emisiones de CO2 para 2050″, agrega.

Volkswagen ID4, la nueva apuesta de la marca.

Martín Massimino, director comercial del holding alemán, asegura que «la electromovilidad entra en escena dentro de la estrategia de Volkswagen en la región y la familia ID llega para representar lo más moderno en tecnología, innovación y sustentabilidad«.

Sostiene que la compañía «ha estado reforzando su posición como la marca más atractiva para la movilidad sustentable en el mundo». Y asegura que los modelos ID llegarán al país en el corto plazo.

En tanto que Renault, con el Zoe aún sin desembarcar en el país, prepara el terreno para el Megane E-Tech, vehículo que encarna la visión de futuro de la marca y ya se exhibió en el mercado local.

El tradicional modelo se transformó ahora en un Crossover capaz de recorrer hasta 400 km impulsado por electricidad. Estrena plataforma propia y está destinado a rivalizar contra el Volkswagen ID.3.

Megane e-Tech, la nueva apuesta de Renault.

«Presentamos el Nuevo Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 100% high tech, 100% sensacional. Orgullosamente creado en Europa, no en California, sorry», publicó Renault Argentina en sus redes sociales, en referencia a Tesla, el principal rival a vencer por las automotrices históricas.

Si bien el Crossover eléctrico no estará en breve en la región (antes llegará el Zoe), la compañía se vale de la novedad mundial como un guiño al público local: el Megane original fue muy popular por estas latitudes, aunque la reversión eléctrica no tiene mucho que ver con aquel hatchback.

Por último, uno de los más esperados es un lanzamiento con el sello local: la Toyota Hilux híbrida, un modelo que se fabricará en el país y ya se descuenta que se venda a nivel local en 2022.

El mercado actual

En Argentina se venden actualmente unos 30 modelos de híbridos y eléctricos, de marcas nacionales, como Tito, Volt y Sero fabricados en el país; como importadas, entre los que se destacan Nissan Leaf, Renault Kangoo y varios modelos de Toyota híbridos (Corolla, RAV4, Corolla Cross), entre otros.

El crecimiento de este mercado creció rápidamente y se espera que la tendencia se acelere cada vez más, ya que es una decisión global que las marcas cuenten con modelos de estas características.

También es cierto que la infraestructura y el contexto en general se irán adecuando a las necesidades de estos vehículos, muchos de los cuales deben ser recargados con electricidad.

En efecto, empresas como Axion, McDonald’s y varios supermercados y shoppings están instalando cargadores para coches eléctricos en sus playas de estacionamiento, aportando a una movilidad verde cada vez más demanda por sus consumidores y a la gran materia pendiente que tiene el país: una red que permita llenar la batería de estos vehículos.

Así, el mercado se va fortaleciendo y lo que parecía muy lejano es cada vez una realidad más cercana. Además, los consumidores, muestran más interés por saber de qué se trata. Un gran paso adelante y sustentable.