Este fin de semana los vecinos podrán disfrutar del sol y de las buenas temperaturas, una oportunidad de oro para hacer ejercicio al aire libre.

Desde la dirección municipal de Deportes organizan una serie de actividades al aire libre. Básquet 3Vs3, fútbol de playa y “Newcom beach” para los adultos mayores figuran en la cargada agenda que tiene esta área para el mes de febrero.

Las actividades comienzan este viernes desde las 18 horas, cuando los adultos mayores participen del torneo de “Newcom beach”, el cual se disputará en la bahía El Brete. De ese prometedor certamen participarán unos 20 equipos de toda la provincia.

En tanto que el sábado, de 15:00 a 20:00 horas, en las playas de Miguel Lanús se realizará un torneo de fútbol playa. Será el primero de una serie de certámenes que incluirán además torneos de fútbol tenis y de penales. Las categorías serán libre infantil; masculino, femenino y mixto.

Por otra parte, del 14 al 16 de febrero desde las 18:00, en la bahía El Brete se realizará un torneo de básquet 3vs3. Para este torneo, las categorías serán sub 14 y 15 (formativa); sub 16 y 17 (juveniles) y sub 20 en adelante (libre) tanto masculino como femenino.

Los interesados deberán inscribirse en la Dirección General de Deportes, ubicada en el 2do piso de la Municipalidad de Posadas o bien llamar al 4449081. Por otra parte, aquellos que quieran inscribirse al torneo de básquet 3vs3 lo podrán hacer con el profesor Marcelo Bogado: 15-4-679996.