El gobernador Hugo Passalacqua recibió a productores yerbateros, representantes de cooperativas y de la producción y al ministro del Agro y la Producción, para abordar una agenda global de temas que afectan a la familia yerbatera de Misiones.

En un encuentro realizado en la Casa de Gobierno, productores, representantes de cooperativas, integrantes del Ministerio del Agro y otros referentes del sector yerbatero se reunieron con el gobernador Hugo Passalacqua para agradecer por las diversas gestiones de la Provincia ante Nación para proteger a los productores y expresar su compromiso y apoyo para cualquier acción futura en este sentido.https://www.youtube.com/embed/qo5nVi7eZcw?feature=oembed

Durante la reunión, los productores coincidieron con el gobernador en la necesidad de insistir ante la Nación la absoluta recuperación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), la designación de un presidente para el INYM, el cumplimiento estricto de los controles de calidad de la yerba mate, la restricción de las importaciones de yerba mate de baja calidad y la fijación de un precio mínimo de referencia.

Al respecto, Passalacqua agradeció que los yerbateros expongan sus necesidades. “Vamos a volver a plantear a Nación la situación que está viviendo el sector yerbatero porque estoy convencido de que así hay que hacer las cosas, siempre hay que estar del lado de la gente que trabaja y acompañarlos y, sobre todo, con la yerba mate que es parte de nuestra historia”, señaló el gobernador.

Y aseguró a los presentes, “me comprometo a seguir insistiendo a Nación y acompañarlos con la lucha”.

“El tema de los precios nos sigue preocupando. En el reparto del valor y del dinero son dos injusticias grandes que tenemos que solucionar con la yerba mate”, expresó el gobernador. “La llave de todo esto es recuperar el INYM tal y como siempre funcionó”, agregó.

“La reunión con el gobernador fue muy positiva, lo vemos con muchas ganas de ayudarnos, está realmente interiorizado en el tema y es capaz de ver el gran problema que estamos pasando todos los productores yerbateros. Tiene muchas ganas de colaborar y absorbió todo lo que le dijimos. Eso para nosotros es importante en este contexto”, señaló el productor de Wanda, Alberto Kisiel.

Por su parte, el productor Sergio Heineck, aseguró, “estamos muy contentos por la recepción del gobernador Passalacqua y del ministro López Sartori. Hoy vemos que tenemos una dirigencia que acompaña al sector productivo en la provincia, cosa que realmente es necesaria para que Misiones continúe funcionando, porque la recaudación de la provincia viene gran parte del sector agropecuario”.

La reunión, de la que participaron 19 productores y representantes del sector yerbatero, concluyó con un agradecimiento por parte de los productores al gobernador y al ministro de Agro, Facundo Sartori, expresando la esperanza de lograr avances significativos para el sector y con el compromiso de seguir firmes en la lucha para mejorar los problemas dentro de la actividad yerbatera, una de las economías regionales más importantes para la provincia de Misiones.

LA ACTIVIDAD YERBATERA Y UNA LUCHA QUE CONTINÚA

El productor yerbatero Sergio Delapierre, otro de los asistentes al encuentro, subrayó la importancia de asegurar que las yerbas importadas cumplan con los estándares de calidad esperados. “Hay muchas versiones de yerbas que no son de calidad. Nosotros no sabemos eso, no nos metemos en eso. Espero que se controle, porque hay una medida judicial que así lo propone”, comentó.

Delapierre también expresó su preocupación por el impacto negativo de la importación de yerba de baja calidad en la producción local, lo que podría dejar sin cosechar la yerba de la provincia y perjudicar a los productores.

En respuesta, destacó que el gobernador Passalacqua se mostró totalmente de acuerdo con las solicitudes de los productores y se comprometió a gestionarlas.

Por su parte, Ariel Steffen, productor yerbatero, expresó la necesidad urgente de un INYM con todas sus facultades plenas. Según él, “el instituto no está funcionando adecuadamente debido a la falta de un presidente, lo cual afecta la capacidad de laudar precios y controlar la limitación de plantación. Remarcó que la ausencia de un ente regulador ha llevado a un mercado libre que no favorece a los productores locales, creando una situación insostenible.

Además, dio cuenta de que el INYM, a pesar de ser un instituto nacional, se maneja con fondos propios y es crucial para los productores de Misiones y Corrientes. “Necesitamos que funcione como antes”, añadió. Steffen mencionó que, a pesar de haber realizado gestiones en Buenos Aires y haberse reunido con la vicepresidenta, no han recibido respuestas satisfactorias.