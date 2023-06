Desde la Dirección General de Deportes de Posadas en colaboración con la Concejala María Eva Jiménez y demás funcionarios locales y provinciales, presentaron la «Liga Municipal de Fútbol Femenino», en el Polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann de la ciudad.

El evento marca un hito significativo en la promoción del fútbol femenino en Posadas, brindando una plataforma de competencia y desarrollo integral para las talentosas futbolistas locales. De este modo las autoridades correspondientes han trabajado incansablemente para organizar este torneo, reconociendo la importancia de la igualdad de género y la inclusión en el ámbito deportivo.

Renzo Romero, Director General de Deportes expresó al respecto que “estamos dando inicio a una propuesta que se viene coordinando desde los diferentes barrios de la ciudad en donde está tomando protagonismo el fútbol femenino. Aunamos criterios, y nos reunimos con (la concejala) María Eva para dar forma a esta iniciativa. Realmente el fútbol femenino hoy por hoy se practica no solamente en Posadas sino que en Argentina y en el mundo, así que desde el municipio, no podemos estar exentos a poder darles participación en este deporte que tanto nos gusta a todos.”

En el mismo orden Romero resaltó la colaboración de diversas Secretarías, entre ellas Salud, Cultura y Turismo, así como el apoyo fundamental del equipo de (la Concejala) María Eva en el desarrollo conjunto de esta iniciativa : “realmente nos pone muy contentos porque vamos a dar una respuesta a un sector, en este caso al fútbol femenino, que nos estaban solicitando que llevemos a cabo gestiones de este tipo.”

Por su parte, la legisladora municipal destacó el trabajo coordinado entre distintos organismos en términos de organización de esta competencia: “queremos que sea un torneo integral en donde las mujeres no solamente vayan a jugar al fútbol, sino que además les sirva como una herramienta aprovechable para poder cumplimentar aquellos trámites que a veces no los pueden realizar ya sea por trabajo, estudio o maternidad. Entonces va a haber un área del Sipted que atenderá los casos de mujeres que deseen terminar sus estudios, un área de salud que aportará lo suyo también en cuestiones personales y en el mismo sentido desde el Ministerio de Salud se brindarán las condiciones necesarias para que las competidoras realicen sus chequeos de aptitud física, entonces me parece que esta es una propuesta súper abarcativa y súper enriquecedora que no solamente prestará atención a cuestiones netamente del torneo.”

Por último la funcionaria remarcó que el municipio en articulación con los distintas áreas, en conjunto con la provincia y también con el Concejo Deliberante están siempre a la altura de las expectativas de las demandas de los posadeños y en este caso generando espacios de contención e inclusión tal y como fueron solicitados en su momento.

Las inscripciones se encuentran abiertas pueden realizarse acercándose a la oficina de la Dirección General de Deportes, ubicada en el Polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 18 horas, o a través del link https://forms.gle/4sW6Xntyj1puoNh46. Cabe aclarar que se dispuso como tiempo límite para cierre de registros, el próximo 22 de junio. La primera fecha del torneo está programada para el 24 del mismo mes.