El suizo se realizó una artroscopía para solucionar un problema de meniscos. El entrenador y amigo Severin Luthi de la leyenda expresó sus dudas sobre la evolución.

La leyenda suiza Roger Federer, que se recupera de una cirugía en la rodilla derecha desde febrero pasado, transita una recuperación «más lenta» de lo esperado por los médicos, admitió hoy su amigo y entrenador Severin Luthi.

«La recuperación va más lenta de lo que pensamos», expresó el técnico en declaraciones a la televisión suiza.

Federer, de 38 años, se realizó una artroscopia en su rodilla derecha el pasado 19 de febrero con intención de llegar en buena condición física para Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio, pero el avance del coronavirus canceló ambas competencias.

Luthi, por último, señaló que el regreso de Federer, máximo ganador de torneos de Grand Slam con 20 títulos, «quizás pueda ser en agosto».

Hace algunas semanas atrás, Roger Federer, ex número uno del mundo y actual 4 del ranking de la ATP, señaló que no se está entrenando ante la suspensión de las competencias de tenis por la pandemia de coronavirus y por no saber bien en qué momento regresará al circuito.

«No estoy entrenando porque no veo un motivo para hacerlo ahora mismo», admitió Federer en una videollamada con su amigo brasileño Guga Kuerten.

«Estoy bien físicamente y creo que pasará mucho tiempo hasta que volvamos a competir. Es importante para mí tomarme un buen descanso ahora, no echo tanto de menos el tenis, aunque cuando estemos cerca de volver y tenga un objetivo para entrenar, estaré súper motivado», agregó el suizo, que contó que desde que se operó en 2016 no había pasado tanto tiempo en su casa.

«Ha sido un gran momento para toda la familia, hemos tenido suerte de estar sanos y de que nuestros familiares y amigos estén bien. A veces nos volvemos locos al estar tanto tiempo juntos en casa, pero eso es normal», finalizó.