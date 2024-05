Algunos funcionarios lograron poner paños fríos después de que el Presidente no confirmara ayer si su jefe de Gabinete integraría la comitiva oficial. El ministro coordinador participó del Tedeum en la Catedral porteña.

"Entiendo que Nicolás Posse estará presente en Córdoba. Es lo que corresponde". Después de una jornada de incertidumbre, un alto funcionario de la Casa Rosada confirmó a TN que esperaban al jefe de Gabinete, con un pie afuera del Gobierno, en el acto que encabezará esta tarde Javier Milei en Córdoba. Finalmente, lograron que el funcionario se suba al avión para acompañar al Presidente.

La frase viene a darle una salida elegante a los dichos del mandatario el viernes, cuando evitó confirmar la presencia de su ¿ex? amigo. “Hay que ver si está dentro del protocolo”, dijo.

De esta manera, Milei expuso nuevamente las tensiones internas, luego de haber colocado en duda la continuidad no solo de Posse, sino de “todos los ministros”, a lo que sumó la confirmación de una futura incorporación de Federico Sturzenegger. “Será ministro”, dijo el mandatario, sin definir el rol que ocupará uno de sus colaboradores más cercanos, aunque todavía sin cargo formal en el Gobierno.

“Nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases que puede salir bien o puede no salir. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el Gabinete, no solo Posse”, dijo el Presidente, y agregó: “A partir de ahí, se evalúa qué funcionó y lo que no, se cambia”.