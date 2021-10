Micaela Evelyn Romero (27), de Posadas, es la ganadora N° 61 de IPLyC Desafío Confort. Se había anotado hace seis años cuando estaba vigente el programa Buen día señora, por lo que la noticia la tomó por sorpresa. “Nunca esperé ganar el premio.



Me sorprendió. Fue una doble emoción porque el viernes, el día de mi cumpleaños, mi pareja me pidió matrimonio, y el lunes, me enteré de esto. Nos viene re bien para comenzar una nueva vida y para organizar la fiesta del casamiento”, manifestó la joven, emocionada.



Para la esposa de Javier, y madre de dos niños, “fue realmente una bendición poder ganarlo. Sentí una alegría tremenda, pero no caía, y volvía a preguntar si era cierto. Fueron muchas emociones juntas”.



Sobre los premios, aseguró que “me vienen bien porque tengo que devolver la plancha que había prestado de mi mamá, además de la exprimidora y la pava eléctrica. Me parece buenísimo que el IPLyC SE haya implementado este sorteo porque ayuda a las mujeres a tener lo que muchas veces les hace falta”.



Después de recibir el cheque de 50 mil pesos, Romero agradeció al Instituto “por dar la oportunidad a las amas de casa” y a sus pares les transmitió “que tengan fe, que a las que están anotadas, les va a llegar sin esperar, como me pasó a mí”.