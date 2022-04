Entre las múltiples prestaciones que brinda el Municipio para mejorar la calidad de vida de los posadeños se encuentra el servicio de poda a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Los contribuyentes que quieran solicitarlo, deben iniciar un expediente completando una nota de solicitud en mesa de entrada de la Municipalidad o en la Delegación más cercana.

Posteriormente, serán visitados por agentes del Cuerpo de Inspectores Ambientales Municipales, para que realicen la “boleta de inspección de arbolado”, donde recolectarán datos para constatar si es viable o no la solicitud del servicio. Vale resaltar que hay muchos factores que se deben tener en cuenta: tipo y cantidad de especies, tipo de apeo (formación, corte al ras, mantenimiento, etc.), tensión eléctrica, elementos de seguridad y la cantidad de residuos que dejaría.

En el caso de una poda de formación, despeje y/o mantenimiento, existen dos opciones: esperar al Operativo Integral de Poda, para que se ejecute el expediente, según lo planificado en la fecha tentativa expuesta en la página web o consultando en la delegación donde se hizo la solicitud, habiendo abonado el canon correspondiente a la ordenanza tributaria. De lo contrario, se puede optar por contratar a un podador urbano artesanal para que le brinde el servicio, recordando que la Municipalidad no regula los precios que les puedan ofrecer.

Se recalca que, si el tipo de poda es “Corte al Ras” se deberá tener en cuenta lo siguiente: Si el árbol está en condiciones de peligro inminente de caída pudiendo ocasionar riesgos de daños a terceros y/o estén totalmente secos, el cuerpo de inspectores puede realizar la Boleta de inspección y ejecutar según planificación de OIP, con previo pago de canon.

O bien, en caso de que no se cumplan las condiciones mencionadas anteriormente, la Dirección de Restauración Ambiental Municipal realizará una Ficha Técnica de Arbolado Urbano resolviendo si amerita o no el corte al ras, siempre preservando la vida del árbol, y se ejecutará una boleta de inspección según esa ficha, posteriormente el contribuyente debe tener en cuenta que en el caso de no poder esperar al Operativo integral deberá contratar un podador urbano.