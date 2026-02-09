Equipos municipales intensifican operativos de control ambiental, concientización y eliminación de criaderos del mosquito transmisor.
La Municipalidad de Posadas continúa profundizando las acciones de prevención del dengue mediante operativos integrales en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y fortalecer el trabajo territorial en materia de salud pública.
Las tareas incluyen recorridas domiciliarias, descacharrado, eliminación de posibles criaderos de mosquitos y sensibilización a los vecinos sobre la importancia de mantener patios limpios y evitar la acumulación de agua en recipientes.
-Lunes 09
Turno mañana: Bº La Unión
Turno tarde: Bº San Onofre
-Martes 10
Turno mañana y tarde: San Lucas
-Miércoles 11
Turno mañana: Bº Los Paraísos
Turno tarde: CH 136
-Jueves 12
Turno mañana y tarde: CH 126
-Viernes 13
Turno mañana y tarde: Bº San Lorenzo