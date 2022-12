Posadas vive un momento especial de su historia. La ciudad crece, los negocios abren, los empleos se cubren. Un trabajo de la Oficina de Gestión de Datos municipal puso de relieve la muy baja tasa de desocupación existente.y otros datos alentadores

La desocupación en Posadas ya era baja; sólo el 4 por ciento (1 de cada 25 personas) no tenía empleo. Pero en los últimos registros dados, el valor bajó más aun: llegó al 2,6 por ciento (1 de cada 40 personas). Como diría el vulgo: “acá no labura el que no quiere”. Una ciudad que crece (aun golpeada como toda la economía por la suba de precios) es un centro urbano que demanda empleos. Y los que se ofrecen en el mercado laboral es casi seguro que conseguirán algún tipo de trabajo.



La teoría económica sostiene que una tasa de desocupación de 5 por ciento o menos es un buen punto para el funcionamiento de la sociedad. ¿Por qué no el 0% o el 1%? Simplemente se explica que al momento de hacer el registro (es decir cuando el encuestador llega a hacer su relevamiento) hay gente que está pensando en cambiar de empleo o dejó uno para buscar otro. Y por ende, en ese momento “la foto” de la encuesta lo halla “sin empleo o buscando uno”, como dice la categoría y es muy probable que en poco tiempo tendrá otro. Por ende, por debajo del 5 por ciento, es absolutamente tolerable.



El amable lector ¿querrá ejemplos? Vayan algunos.

Si usted está en Nueva York y tiene la suerte de poseer una visa de trabajo, el desempleo está en 4,5% (o sea, muy probable que algo consiga). Si está en Sydney (Australia), el nivel de desempleo está en 5%; así que ídem a Nueva York. Y si está en Berlín, allí el desempleo está en 5,7%. Y si se cruza el océano y va hasta Los Ángeles, en la ciudad de las estrellas y silicon, el desempleo está en 3,9%. O sea, Posadas está con un nivel del primer mundo. Bueno, de casi todos lados. Porque España la viene pasando muy mal con “el paro”, como llaman allá al desempleo. Supera el 11 por ciento pero llegó a estar más del doble luego de la crisis financiera de 2008.

Pero cuando en Posadas, se llega al 2,6 por ciento resulta un verdadero hallazgo para la ciudad capital que vive un momento económico excepcional en su siglo y medio de existencia.

Algunos no buscan



En el segundo trimestre de este año, la población total del aglomerado Posadas fue de 380 mil habitantes,

de los cuales el 49,1% se encontraban inactivos, es decir, que no tenían trabajo ni lo buscaban activamente, según informó la Oficina de Gestión de Datos de la Municipalidad.



En este grupo suelen incluirse, por caso, a las amas de casa (grave error considerar que no trabajan: simplemente no cobran sueldo, que no es lo mismo); los rentistas (es decir, las personas que viven de cobrar alquileres); los jubilados, pensionados y retirados (personas que ya cumplieron su ciclo laboral) y -esto es muy importante- las criaturas, escolares y jóvenes estudiantes. Ese amplio y variopinto grupo suma unos 186 mil habitantes.

El resto hasta llegar a los 380 mil sale a trabajar todos los días.

En comparación con el primer trimestre de 2022, la tasa de desocupación bajó de 4% a 2,6%, mientras que las tasas de actividad y empleo mostraron aumentos de 2,2 puntos porcentuales (p.p.) y 2,8 p.p. respectivamente.

La tasa de actividad, que mide la Población Económicamente Activa (PEA) sobre el total de la población de referencia en el aglomerado Posadas fue de 50,9%. Por su parte, la tasa de empleo, que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 49,6%. Ambas mediciones resultaron mayores a las del nivel nacional (31 aglomerados urbanos) en el segundo trimestre de 2022, donde la tasa de actividad fue de 47,9% y la tasa de empleo de 44,6%. Por otro lado, la tasa de desocupación, que mide el porcentaje de personas de la PEA que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, se ubicó en 2,6%. Mientras, la desocupación para el total de los 31 aglomerados alcanzó el 6,9% en el mismo período.

Población ocupada

La PEA está compuesta por los ocupados y los desocupados.

Este último grupo presiona activamente sobre el mercado laboral en búsqueda de una ocupación. Se puede destacar que durante abril, mayo y junio de este año la mayor proporción de la población ocupada estaba compuesta por ocupados plenos (que trabajan 35 horas en la semana de referencia). La subocupación engloba a aquellas personas ocupadas, pero que trabajaron menos de 35 horas en el período de referencia.

La tasa de subocupación resultó del 8,3% de los ocupados en Posadas en el segundo trimestre de este año, mientras que a nivel nacional alcanzó el 11,9%. Con respecto al trimestre anterior se observa un aumento de 0,1 p.p. en la tasa de subocupación de la capital misionera.

En el segundo trimestre del presente año, poco más de la mitad de la población ocupada de Posadas eran varones. Con respecto al primer trimestre del 2022, la cantidad de varones ocupados disminuyó 1,1 p.p., y la cantidad de mujeres aumentó en esa misma proporción. Respecto a la composición de los ocupados según rango etario, tanto para hombres como para mujeres, la mayor proporción de población empleada se encontraba entre las edades de 30 a 64 años, aunque se destaca que dicha proporción es más alta en el caso de los hombres.

Categoría ocupacional

Al analizar la categoría ocupacional, el grupo de personas que son asalariados, representaron el 69,1% del total. De los cuales, la mayoría eran varones. Esta proporción presentó una caída con respecto al primer trimestre del 2022, ya que disminuyó 1,6 p.p. Seguidamente se encuentra el grupo de personas que son cuentapropistas, los cuales representaron el 26,9% de los ocupados de este trimestre. Aquí se puede destacar una proporción de hombres y mujeres bastante similar. Y con respecto al trimestre anterior, este grupo aumentó su participación en 2,6 p.p. Por último, la categoría de patrón y trabajo familiar sin remuneración son las de menor participación en la cantidad total de ocupados.

De la población ocupada se distinguen los asalariados, es decir aquellas personas que, tal como las define el INDEC, realizan tareas en relación de dependencia para un empleador público o privado, percibiendo una retribución monetaria por ello. Los mismos representaron más del 69% de los ocupados totales en el segundo trimestre del 2022 en el aglomerado Posadas. Dentro de este grupo, la mayoría tenía descuento jubilatorio (61,5%). Al comparar estos resultados con el trimestre anterior, se observa que la proporción de asalariados cayó 1,6 p.p. Por su parte, la proporción de asalariados con descuento jubilatorio disminuyó 3,3 p.p. (ya que en el trimestre anterior el 64,8% percibía este descuento).

Ocupados según tipo de establecimiento

Durante el segundo trimestre de este 2022, el sector privado empleaba 72,1% de los trabajadores de Posadas. Por otra parte, el Estado empleaba al 27,1% en la ciudad en el mismo período. Y un porcentaje muy pequeño se encontraba en otro tipo de establecimiento.

Rama de actividad

Al considerar a los ocupados por rama de actividad, se observa que en el segundo trimestre del 2022 en el aglomerado Posadas, la actividad que registró la mayor cantidad de personas ocupadas ha sido la de “Comercio y reparación de vehículos”, representando el 23,1% de los ocupados totales.

Ocupados según máximo nivel educativo alcanzado

Al analizar las tasas de empleo según el nivel educativo, se observa que las personas con estudios secundarios completos reportaron la mayor tasa, ya que cerca del 28,3% de los ocupados tenían ese nivel. Entre ellos, la mayoría eran varones. Cabe resaltar que en el primer trimestre de 2022, el grupo que reportó la mayor tasa de empleo, también fue la de personas con secundario completo.



Posteriormente, se encuentra el grupo de personas con estudios universitarios y/o superiores completos (el 27,1%), de los cuales la mayoría eran mujeres. Por su parte, las personas con estudios primarios incompletos tenían la menor tasa de empleo (3,2%), patrón que también se observó en el trimestre anterior.

Por otro lado, en el período bajo análisis se registraron personas sin nivel de instrucción, pero el porcentaje

es muy pequeño (0,48%).

Ocupados según calificación ocupacional

La mayor tasa de empleo la presentaba el grupo de personas con categoría de operarios, la cual es más alta para el caso de los varones. Dicha tasa presentó una variación positiva de 1,8 punto porcentual (p.p.) para las mujeres y de 0,9 p.p. para los varones, comparando el segundo trimestre del 2022 con respecto al primero de ese mismo año



Por otra parte, los grupos que presentaron las menores tasas de empleo fueron los profesionales, y en este caso dicha tasa se ubicó en valores muy similares tanto para las mujeres ,como para los hombres (4,3% y 4,4% respectivamente). Al comparar dichas tasas con los registros del primer trimestre de este año, se conoce que la tasa de empleo de profesionales mujeres creció 1,4 p.p. y la de varones aumentó 2,1 p.p.

Población desocupada

Como ya se mencionó anteriormente, en el segundo trimestre de 2022, la tasa de desempleo de Posadas alcanzó el 2,6%. De esta población, el 41,2% eran hombres y 58,3% mujeres. Cabe destacar que, al comparar dichos valores con el primer trimestre del año, la proporción de hombres desempleados ha caído 18,9 p.p., por lo que, la de mujeres aumentó en esa cuantía.

A su vez, para el caso de las mujeres, la proporción de desocupadas es mayor en el rango etario que va de los 30 a 64 años, mientras que para los hombres es mayor para el rango que va hasta los 29 años.

Aunque ambas tasas (desocupados por rango etario) son más altas para el caso de los mujeres

Tiempo dedicado a la búsqueda de empleo

De las personas que estaban desempleadas en el segundo trimestre de este 2022 , se observa que, previos a la encuesta, la mayoría estuvo en búsqueda de un nuevo empleo durante 1 a 3 meses (el 41,4% de los desocupados). Por su parte, se destaca que dicho porcentaje disminuyó en relación al período trimestral inmediato anterior, pero la cantidad de desocupados que estaban buscando empleo durante los últimos 3 meses hasta el año previo a la encuesta, han aumentado. Ya que en el primer trimestre de este año la proporción de desocupados que estaban buscando empleo durante los últimos “3 a 6 meses” fue de 2,7%, y de “6 a 12 meses” fue de 3,6%

fuente: canal 12