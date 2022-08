Ayer a las 5 am abrió el Iprodha una nueva convocatoria pero en menos de 24 horas recibió más de 10 mil visitas en su web.

El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) invitó a todas las familias interesadas en participar de la inscripción para cupos de presentación de documentación para la Convocatoria Nº 249 .

A tal efecto, miles de solicitudes se hicieron vía remota es por ello que la pagina colapsó y se pide paciencia para continuar con los trámites.

Se trata de Tipología Viviendas de Mampostería Misioneras 2021 Casa Propia Barrio Itaembé Guazú de la localidad de Posadas.

La apertura arrancó el lunes a las 15/08 a 05:00 AM. y la pagina desbordó de visitas para inscribirse.

Se recuerda que la fecha de cierre será el lunes 05/09 hasta las 10:00 AM. Para mayor información de cómo realizar la inscripción, acceder al enlace de referencia: https://www.iprodha.misiones.gov.ar/sim/conv249.pdf que contiene un instructivo guía (paso a paso).

Otro de los datos sobresalientes es que hubo modificaciones en los sorteos del IPRODHA incluyen a solteros sin hijos.

A partir del corriente mes de agosto, se modifican algunos aspectos en la modalidad de sorteo y adjudicación para una vivienda del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA). En principio, el cambio más relevante es que se sortearán en primer término cupos para presentar toda la documentación requerida y publicada con anterioridad a través de nuestra web.

Las familias sorteadas serán evaluadas y aquellas que cumplan con todos los requisitos de documentación, estarán aptas para pasar a un segundo sorteo, que es el de ubicación de viviendas. Otra novedad, es que se incorpora un cupo aparte del 1.5% para solteros, sin hijos que deseen acceder a una vivienda; además del ya establecido grupo familiar con menores a cargo o hijos de hasta 24 años, y casados sin hijos. Asimismo, se agrega una modificación que es la sumatoria de ingresos formales familiares los cuales deben de alcanzar el 2.5 del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), o sea dos ingresos y medio. Es decir que ya no es individual, sino la sumatoria de ingresos formales de todos los miembros de la familia.

Cabe aclarar que la convocatoria es apta para todas las familias, es por ello que aquellas que con la sumatoria de sus ingresos formales no alcanzarán los 2.5 del SMVM tendrán la posibilidad de presentar un principal pagador. Esto significa una persona externa al grupo familiar que se hará responsable mensualmente por el pago de la cuota. Esto impone que esta figura tiene que estar en todas las condiciones de formalidad y llegar con el 2.5 del SMVM condición obligatoria.

Las variaciones se pueden observar en la página web www.iprodha.misiones.gob.ar, que contiene un instructivo en el link www.iprodha.misiones.gov.ar/sim/conv249.pdf para facilitar el trámite referido a esta nueva forma de SORTEO previo, y a la definición final de ubicación de la casa.En el marco de su plataforma digital el IPRODHA instrumenta varios cambios respecto al ordenamiento de la ficha para mayor claridad en la lectura: como por ejemplo asignar al garante una pestaña propia.

Así también, se anexa la solapa de «Principal Pagador» para todas aquellas familias que con la sumatoria de sus ingresos formales no lleguen al 2.5 del SMVM, para ello se completará en la solapa de referencia los datos de quien será responsable del pago.Una incorporación importante en la carga de la ficha es el NUEVO concepto referido en párrafos anteriores de «Ingreso Mensual Formal Total del Grupo Familiar». Esto es un espacio especial donde la familia podrá cargar cuánto gana en total en el mes de ingresos únicamente formales. Este valor declarado va a definir el filtro para saber si la familia puede entrar o no en la convocatoria. Recordemos que dicha sumatoria debería ser igual o superior al 2.5 del SMVM.

No obstante ello, en la solapa DATOS LABORALES una de las modificaciones es que primero deberán declarar cuantos trabajos tiene cada integrante, para que se habilite la carga de dichos trabajos. A tal efecto, se creó también una nueva solapa específica «Concepto de Ingresos y Beneficios» donde figuran las categorías no laborales como ser jubilados, pensionados, asignaciones, cuota alimentaria y planes sociales. Estos últimos tres no suman como recursos financieros, porque tienen una finalidad de asistencia social del estado a las familias vulnerables. “Con estas nuevas adaptaciones, cuando la persona ingresa a la página con su usuario, si cumple con el requisito mínimo de la convocatoria -domicilio declarado en la localidad de dicha convocatoria y no tener beneficio alguno con el Iprodha-, deberá aceptar los parámetros y condiciones establecidos para habilitar el botón “Participar”; el cual le permitirá acceder a la visualización de los requisitos que cumple o incumple, estos últimos aparecerán en rojo. Allí mismo habrá un botón que vincula a la ficha de inscripción para poder actualizar, modificar o cargar el/los dato/s de ser necesario” explicó desde el área de Informática del Instituto el Ing. Enrique Barreyro.

Por otro lado, las familias sabrán con anterioridad si cuentan con todos los requerimientos de documentación que se va a solicitar en la carpeta a presentar, dado que estarán disponibles -de antemano- todos los papeles que deberá de subir a la plataforma una vez sorteado.