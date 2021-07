«Llega una época donde hay más requerimientos calóricos”, precisó la Licenciada Marisol Nuñez, Nutricionista del Hospital Escuela de Agudos, «Dr Ramón Madariaga», un centro de referencia primigenia en materia de cuidados a los misioneros.

Nuñez precisó que «las harinas no hay que dejarlas de lado, forman parte de un aporte importante de energía, pero hay que incorporar más legumbres, de dos a tres veces a la semana. Y jugos cítricos, que aportan vitamina C necesaria para nuestro sistema inmune y que hay muchos en esta temporada». Asimismo indicó la necesidad de preparar sopas, guisados pero sin cocinarlos mucho tiempo para que no se pierdan las vitaminas.

La profesional del “Hospital Escuela de Agudos”de Misiones, evaluó la importancia de no dejar de lado por el frío, la ingesta de frutas, en forma de compotas, asadas, tibias o temperatura ambiente.

Respecto de los productos como carnes rojas, blancas, las mismas deben ser con poca grasa. Apuntó nuestro famoso plato en base al caracú, pero retirando su centro con alto colesterol, y una sopa más saludable. E incorporar a la dieta semanal el pescado.

Sobre el consumo de lácteos, la nutricionista Marisol Nuñez, dijo que es aconsejable a modo de infusiones calientes. Remarcó “la importancia del consumo de agua quizá un poco dejada de lado en invierno, a diferencia del verano donde aumenta su necesidad. No olvidar esto que es fundamental», mencionó.

En el marco de infusiones, la licenciada aconsejó más ingesta de tés, más claros que concentrados, para aportar como líquido y no diurético. Con respecto a nuestro tradicional mate, Núñez precisó que es recomendable usar la yerba con poco polvillo, con aquellas con más contenido de palo y el mate más lavado que fuerte.

Para finalizar, la profesional explicó la importancia de la actividad física, no dejarla de lado aunque haga frío, al menos hacerlos en ambientes controlados, por el frío quizá cerrados pero con buena ventilación, siguiendo los protocolos vigentes por la pandemia, ya que el deporte aporta muchísimo a nuestro sistema inmune.