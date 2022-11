Lo manifestó el comerciante de Candelaria que se llevó un premio millonario al confeccionar su primer ticket de Quiniela Poceada Misionera. “Es la primera vez que jugué, y los números se me vinieron a la cabeza en ese momento”, dijo el afortunado, que hizo su jugada en la Agencia N° 393 (vendedor N°406) de la antigua capital de Misiones y se llevó 16.979.152 pesos.

“Nunca antes se me había cruzado apostar, pero ese día (miércoles 16) descendí de un colectivo urbano, divisé una agencia y pensé en confeccionar una boleta. Sabía del juego porque mi hijo es un fiel seguidor de la Poceada”, añadió el hombre, para quien la suerte estuvo de su lado en el Sorteo N° 2780 (matutino), y que todavía “no tengo idea de los que vamos a hacer con el dinero, porque no caigo”.

Se enteró al día siguiente. Había procedido del mismo modo que el día anterior. “Bajé del micro para poder repetir la jugada y también revisar la boleta. El chico que tomó el ticket, comenzó a comportarse de forma extraña. Me dijo que lo esperara un ratito, me hizo pasar y me invitó a tomar asiento en un espacio con aire acondicionado. Atendió a otros dos clientes, y me dijo: usted es el ganador de la Poceada.

Pasé el ticket por la máquina en tres oportunidades y me arroja ese resultado. Observé que le temblaban las piernas”, manifestó, al tiempo que alegó: “después de ese comentario, recién estoy cayendo”. “Seguramente que, por lo que esto implica, para volver a hacer otra jugada, voy a dejar pasar unos meses”, concluyó a modo de broma.El pozo estimado para el sorteo de esta siesta de viernes 18, es de 6.680.000 pesos.