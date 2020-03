El entrenador de Tigre, Néstor ‘Pipo’ Gorosito, valoró que el presidente Alberto Fernández citara una frase suya y aseguró que para él es un «orgullo» que lo tenga en cuenta.

Al jefe de Estado le preguntaron cómo mantenía la tranquilidad en medio de la crisis económica y el avance del coronavirus y recordó una frase que el director técnico le dijo cuando peleaba el descenso con Argentinos Juniors a la que denominó el «teorema Gorosito». Según Alberto, en una charla con el DT, ‘Pipo’ le dijo: «Si hacés las cosas bien, tenés más chances de que te vaya bien».

La respuesta de Gorosito no tardó en llegar y fue muy positiva. Desde su casa, donde cumple el aislamiento social obligatorio, el técnico recordó que el Presidente lo había nombrado en otras oportunidades y apuntó: «Para mí es un orgullo que siempre me nombre con eso. Me llena de orgullo».

En ese sentido, ‘Pipo’ indicó que sostiene la idea de que «uno tratando de dar siempre lo mejor y brindarse y hacer las cosas bien siempre tiene muchas más posibilidades de que las cosas salgan bien». «Aparte la tranquilidad, que no se paga con nada, de brindarse y de hacer las cosas siempre por derecha», resaltó en declaraciones a Olé.

También rememoró las charlas con Alberto en algunos asados del plantel del ‘Bicho’ y señaló que el mandatario es «muy futbolero y muy ameno». «En ningún momento es un tipo absoluto, siempre como que da su parecer con mucho respeto y como yo también soy de esa forma de ser tranquilo y pausado, teníamos muy buena relación», destacó.

Sobre la cuarentena por el avance del coronavirus, el DT consideró que «lo que se está viviendo parece una película de ciencia ficción», al tiempo que sostuvo que las medidas que tomó el jefe de Estado «han sido muy buenas, excelentes».

«Cuando él dice que lo económico el día de mañana se puede solucionar pero la vida no, yo estoy completamente de acuerdo. Cuando por ahí algunos dicen ‘pero y el fútbol…’, el fútbol es secundario, lo más importante en este momento es la vida principalmente de la gente de la tercera edad que son los que más sufren y todo lo que todavía no ha llegado que desgraciadamente va a llegar y va a haber gente que tenga que sufrir», concluyó.