Así lo indicó José Luis Ruiz Moreno, secretario general del Sindicato de Trabajadores Bancarios de la provincia.

“Hace más de una semana que presentamos una nota al Gobernador de la provincia, para que amplíe la resolución vigente de solicitud de pasaporte sanitario a los bancos de la provincia”, expresó el gremialista

A su vez, contó que en otras provincias “como Salta y algunas del sur del país, ya se pide el carnet de vacunación para ingresar a las entidades bancarias”.

Ruíz Moreno sostuvo que el objetivo es “la protección para que los contagios no crezcan y que la gente se acostumbre a las vacunas”, y remarcó que “cerca del 90% de los empleados bancarios están vacunados. Hay un 10% que no está vacunado y con ese grupo conversamos para que trate de vacunarse y la importancia de estar vacunados, pero si no quiere, lo respetamos, no podemos obligarlo, salvo que venga alguna resolución desde el ministerio de Trabajo de la Nación”.

Asimismo, indicó que cuando algún empleado tiene síntomas compatibles con Covid, “se le realizan testeos y si están contagiados, quedan aislados y rápidamente se busca testear a todos los integrantes del sector en el que se desempeña”.

Con monitoreos permanentes en todas las entidades bancarias que operan en la provincia, Ruíz Moreno reconoció que “pretendemos que se solicite el pase sanitario para el ingreso de los clientes al Banco.