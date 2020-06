La diputada provincial Giuliana Perini, del Partido Agrario y Social (PAyS) solicitó al gobierno provincial que a través del Ministerio de Gobierno informe acerca de la situación laboral en la que se encuentran las Promotoras de Género de Misiones.

Por medio de un proyecto de comunicación, presentado esta semana, la legisladora consultó por la autoridad a la cual están subordinadas, la situación contractual y la reglamentación sobre el pase a la administración pública de estas trabajadoras. Y pidió el listado de Promotoras registradas y capacitadas para desarrollar las tareas que menciona la ley.

Asistencia directa

Perini reseña que en 2015 se creó en Misiones la figura de las promotoras de género, con el objetivo de planificar y promover estrategias para fomentar la igualdad de género y contribuir a la prevención de la violencia doméstica. Destaca que se trata de una modalidad de respuesta a la problemática, “que estimula intervenciones concretas” en cuanto a la promoción de los derechos de las mujeres.

Asimismo, valora que con esa perspectiva de trabajo se incorporó, por Ley, a muchas mujeres que habían sido víctimas de violencia y se generaron espacios de participación comunitaria a través de cursos, charlas, talleres y actividades barriales de sensibilización y capacitación.

Estas acciones, explica la diputada del PAyS, están orientadas a desarmar prejuicios y estereotipos para la detección temprana de casos y su posterior acompañamiento. Y contempla tareas tan importantes como llevar un registro de los casos de violencia y acompañar a las víctimas durante el proceso judicial no se está realizando con el acompañamiento de las promotoras.

“Las promotoras de género, al ser integrantes de la comunidad, son consideradas ‘iguales’ y su sola presencia en sectores vulnerables promueve el empoderamiento de las mujeres, y propicia cambios positivos de modo tal que se convirtieron en referentes que estimulan a otras mujeres a valerse y hacerse valer, ellas apoyan y acompañan el empoderamiento y así promueven la participación”, destacó Giuliana Perini en los fundamentos del proyecto.

Comentó que mujeres que desarrollan esta tarea en la Ciudad de Posadas relataron que desde 2009, gracias a un programa europeo, se capacitaron durante un año para llevar adelante la tarea de ayudar a otras mujeres a salir de la violencia, situación de la que ellas mismas fueron víctimas.

Agregó que en 2018 trabajaron en el Hogar de Mujeres y posteriormente quedaron cesantes, tras una serie de denuncias que recibió la entidad por la actuación de los médicos. “Desde ese momento y hasta la actualidad no tienen una tarea asignada por la Subsecretaría y no reciben respuestas por su regulación laboral. Las mujeres se encuentran sin un marco regulatorio claro que les permita hacer reclamos o dirigirse a una autoridad que las ampare”, manifestó Perini.

Asimismo, consideró que esta figura tan oportunamente creada y de la que todos los misioneros “hace cinco años nos enorgullecíamos diciendo que éramos una provincia modelo y vanguardista en cuestiones de género”, no debe quedar olvidada en una ley sin marco regulatorio. “La capacitación que recibieron estas compañeras no puede ser dejada en desuso, por el contrario, es necesario su trabajo en los barrios y en las casas donde las víctimas no tienen a dónde acudir”, enfatizó.