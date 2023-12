El diputado nacional criticó al Presidente por la discrecionalidad de su DNU y su cercanía con grupos empresarios. «Hay que discutir si vamos a hacer capitalismo de amigos o sistema de libre competencia»,ç

Miguel Pichetto cuestionó la estrategia de Javier Milei para avanzar en las reformas que promueve a través del Mega DNU y dijo que tendrá que mandar un proyecto al Congreso por cada empresa que quiera privatizar.

«Muchos de los temas que están planteados en el propio DNU van a tener que ser ratificados por Ley. Va a tener que haber un ejercicio desde el Poder Ejecutivo o, incluso, desde el Congreso para trabajarlo y debatirlo por ley», dijo el titular del bloque Cambia Federal en Diputados.

En entrevista con LN+, Pichetto dijo que no alcanza con la transformación de las empresas del Estado en sociedades anónimas para privatizarlas, y recordó que Carlos Menem mandó una iniciativa parlamentaria por cada firma que pasó a manos privadas.

«El sistema de privatizaciones, que no es solamente la conversión en sociedades anónimas de las empresas del Estado sino que hay allí una delegación fuertísima al Presidente para iniciar el proceso de privatización, me parece que es muy exagerado en términos de la discrecionalidad política que está planteada en el decreto», dijo el ex auditor, y agregó: «como tuvo que hacer Carlos Menem, en cada tema y en cada privatización va a tener que mandar el proyecto de ley al Congreso».

Pichetto, quien se reunió la semana pasada con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para ofrecerle la alternativa de una ley espejo del DNU, también criticó el trasfondo del mecanismo utilizado por Milei. «Hay que discutir si vamos a hacer un capitalismo para los amigos, para algunos empresarios que, incluso, algunos ya están hablando, o vamos a hacer un esquema abierto de libre competencia, de romper el estado corporativo, de construir el progreso y la libertad que el Presidente declama», marcó.

Al cierre de esta nota, todavía no se había conformado la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para dictaminar sobre el DNU pero, en los pasillos del Congreso, se daba por sentado que el primer mandatario no podría avanzar porque todas las bancadas rechazaban el modo. Además, Francos le habría respondido a Pichetto que Milei no retrocedería con el decretazo, diseccionándolo en proyectos de ley.