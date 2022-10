Mañana viernes a las 19 hs., Paula Vogel presenta en el Centro Cultural Cidade su primer libro, surgido a partir de la experiencia y la práctica en los talleres «La mujer que quiero ser», que dicta desde el Ministerio de Cultura de Misiones.

«¿Cómo soy? Un camino para conocerte» es el libro de Paula Vogel, que nace a partir de la experiencia y la práctica en los talleres «La mujer que quiero ser», dependientes de la Secretaria de Relaciones Públicas e Institucionales del Ministerio de Cultura de Misiones. Este taller viene recorriendo distintos ámbitos desde hace algunos años, ya que se produce a pedido de instituciones y municipios que lo solicitan. Y además, se desarrolla con frecuencia casi semanal en la Unidad Penal UP5 desde 2021.

Paula Andrea Vogel nació en la localidad 25 de Mayo, creció en Puerto Rico y hoy vive con su familia en Posadas. Estudió Profesorado de Educación Física, desempeñándose como docente en diferentes niveles. A esa formación sumó la Terapia Corporal Bioenergética y la Educación Biocéntrica, Es creadora del espacio «Gimnasia para el alma», columnista del suplemento «Sexto sentido», del diario Primera Edición. Actualmente es la profesora a cargo de los talleres «Alma Guazú» para adultos mayores y el taller de conciencia emocional y programa «La mujer que quiero ser», en el marco de su tarea en el Ministerio de Cultura de Misiones

La autora logró plasmar en este libro un material sencillo, práctico y creativo para comenzar el camino hacia el autoconocimiento. Está dirigido a mujeres de todas las edades, escrito en un lenguaje sencillo, con actividades prácticas que se transforman en herramientas para conocer emociones y sentimientos. Tiene un formato A5, con 365 páginas que incluyen agenda semanal de registro. Se divide en cuatro momentos: Conocer la propia historia, Empezar a observarte; Me animo a ir por mi deseo; Me amo y me acepto.



«La escritura es una poderosa herramienta de autodescubrimiento. Y también de liberación; yo pude liberar mucho enojo y dolor a través de la escritura. Por eso quiero compartirlo, porque el conocimiento que vamos ganando es necesario compartirlo, para que llegue al que necesita», dice la autora.

La cita es a las 19 hs. en la sala Quiroga del Centro Cultural Vicente Cidade, en General Paz y Belgrano. La presentación tendrá un formato experiencial. A quienes asistan se les pide llevar un elemento de higiene personal, que va a ser donado a las chicas del penal UP5.