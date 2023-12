La ministra reveló el contenido de las denuncias que recibió el 134. Reiteró que no se marchará en la calle.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que recibieron múltiples al 134 sobre cobro de multas por no ir la marcha piquetera por el aniversario del 20 de diciembre. “Denunciaron que se cobraba $7.000 de multa por no ir a la manifestación”, explicó sobre el protocolo antipiquete que debuta este miércoles.

En declaraciones a una señal de cable, la ministra enfatizó «la argentina necesita paz y orden». «Hoy se terminan los extorsionadores y los dueños de los planes», lanzó.

Nuevo protocolo antipiquetes y línea telefónica para denuncias

En un mensaje grabado, Manuel Adorni, vocero presidencial, aseguró que el Gobierno «ya recibió 4.310 denuncias» en la nueva línea 134, creada para recibir denuncias hechas por beneficiarios de planes sociales que se sientan amenazados en caso de no marchar o manifestarse. «Hagan la denuncia en el 134, los vamos a defender. La ley se cumple y estamos dispuestos a apoyar a cada uno de ustedes. No van a perder el plan si no infringen la ley», solicitó el vocero.

Además, Adorni se explicó detalles del nuevo protocolo antipiquetes: «Manifestarse es un derecho, cortar la calle es un delito penado por ley y esa pena se ubica de los 2 a los 3 años de prisión». Para finalizar, agregó que los ciudadanos «Podrán manifestarse en parques, en plazas o incluso en las veredas«.

Manifestación del 20 de diciembre: hora, lugar y todos los detalles.

Ante la incertidumbre sobre la implementación del nuevo protocolo antipiquetes, las organizaciones sociales marcharán este miércoles hacia Plaza de Mayo. Unidad Piquetera (UP)encabezará la movilización que se dirigirá hacia la icónica plaza a las 16hs, con las consignas de conmemorar los hechos ocurridos en 2001 y de rechazar «al ajuste» del gobierno de Javier Milei.

Los movimientos concentrarán en distintos puntos de la ciudad para luego comenzar su movilización, a las 16 horas, desde el Congreso a Avenida de Mayo, Diagonal Norte y Diagonal Sur. El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien estará presente en la movilización, aseguró que en los comedores «hay ciudadanos que comen una vez al día» y afirmó que no tuvo ninguna respuesta al comunicarse con representantes del Gobierno nacional.

Por parte del Gobierno, Pettovello explicó que tanto manifestarse como circular libremente por el territorio son derechos de los argentinos.»Los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano«, sentenció la ministra.