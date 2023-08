La candidata presidencial de Juntos por el Cambio se opuso al acuerdo anunciado esta mañana por Alberto Fernández. Además prometió “orden”, un gobierno austero y “el fin de los cepos”.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se pronunció en contra del ingreso de la Argentina a la alianza de países BRICS en una nueva edición del Consejo de las Américas.

El mensaje formó parte de su exposición ante empresarios y ejecutivos de los Estados Unidos, en un foro organizado por el Consejo de las Américas “Quiero dejar una cosa muy clara: hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a BRICS”, introdujo.

Y desarrolló: “Hace unos minutos, el Presidente, que está en una situación de enorme debilidad, comprometió a la Argentina a la entrada a los BRICS mientras se desarrolla la invasión a Ucrania, y con más razón, junto al ingreso de Irán, país con el que la Argentina tiene una herida profunda abierta por los ataques en nuestro territorio”.

“Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional; Argentina bajo nuestro gobierno no va a estar en BRICS”, enfatizó. La frase despertó aplausos de los presentes.

Poco después, el canciller Santiago Cafiero rechazó las declaraciones de Patricia Bullrich y atribuyó los comentarios a “cosas que se dicen en campaña” y a “una posición política que nada tiene que ver con lo que es la realidad hoy”. “Todos los empresarios que están aquí hoy escuchándola, la mayoría comercia con China, o recibe productos de China para sus cadenas productivas, o comercia con Brasil, con lo cual está bien que haya posiciones políticas y se entiende, es parte del trayecto electoral, pero tiene poco que ver con la realidad geopolítica hoy. Hoy la Argentina abre posibilidades en su ingreso a los BRICS, y eso es importante”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

Y agregó: “Y después, los factores son factores de datos concretos, y la Argentina tiene como en sus cuatro principales socios comerciales, tres están en los BRICS. Si eventualmente le toca llevar adelante los destinos del país, (debe) ser asesorada como corresponde porque lo que ha dicho no tiene ningún sentido”.

Durante su intervención, Patricia Bullrich marcó distancia con las propuestas del precandidato presidencial Javier Milei de flexibilizar el mercado y tensar las relaciones comerciales con algunos países vecinos como la eliminación del Mercosur, o el cese de los vínculos bilaterales con China.

“Si cerramos el comercio con Brasil, desaparecen nuestras fábricas de autos y nuestro comercio. No vamos a discutirlo y no nos vamos a ir del Mercosur”, la dirigente de Juntos por el Cambio.

Los candidatos presidenciales Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei exponen hoy en la cumbre del Council of the Americas, días después de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023. Durante la reunión que tendrá a funcionarios y dirigentes frente a frente con los principales empresarios de la Argentina, los ejes temáticos estarán orientados a las perspectivas económicas y sociales del país. Los empresarios y candidatos debaten el futuro de la economía argentina en el Council of the Americas El tradicional evento reune a los candidatos presidenciales Javier Milei y Patricia Bullrich, junto con funcionarios del oficialismo y hombres de negocios. Los próximos pasos de una economía en crisis, el eje de la discusión. (Adrián Escándar)

TAL VEZ TE INTERESE LEER