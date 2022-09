Los diputados provinciales analizaron los avances de la obra que agilizará el ingreso al Hospital SAMIC y la circulación entre las avenidas San Martín y Formosa.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de Misiones, Hugo Passalacqua, acompañado por el diputado Martín Cesino y el director de la Unidad Regional V de Vialidad Provincial, Hugo Kovalski, recorrieron esta mañana los trabajos de pavimentación sobre la calle Pionero Arenhardt en Eldorado, en el acceso a la sede del Club Médico Eldorado en el kilómetro 10. Este avance permitirá agilizar el tránsito hacia el Hospital SAMIC, así como la comunicación con las avenidas Formosa y San Martín.



En este contexto, Passalacqua expresó que “el asfalto no es solamente asfalto, cuando yo veo asfalto veo otras cosas, veo gurisada que va a la escuela más rápido, veo menos accidentes de tránsito, veo la comodidad del vecino que ahora no tiene que tragar polvo en su casa, veo que la producción puede salir con facilidad, veo que todo esté conectado yendo al Hospital, con la ruta 12, con las derivaciones a otros lados, veo lo que pasa por encima del asfalto, el asfalto es símbolo de progreso”.



En este sentido, destacó que “el asfalto es prioritario porque de alguna manera motoriza la economía y la libertad de la gente. Acá no es que le beneficiaron solamente al vecino, es a todas las miles de personas que transitan por acá, y que van a transitar la Formosa y Los Cedros, son miles de personas, no solo los frentistas, son las personas que caminan y disfrutan de eso”, enfatizó. Asimismo, enfatizó que “Eldorado es un ciudad muy importante, que si da un paso para adelante, todo Misiones da un paso para adelante” y remarcó “el esfuerzo gigantesco que realiza el gobernador Oscar Herrera Ahuad para cumplir con las obras necesarias en toda la provincia. Esto es plata de todo los misioneros, se trata de un esfuerzo en conjunto”, aclaró. Por todo esto, Passalacqua manifestó que “las ventajas de la comunicación son infinitas” y recordó que “todos estos pueblos, sobre todo del Alto Paraná, sufrieron mucho la falta de comunicación, pensar que la ruta 12 terminaba en Corpus, ahora Eldorado es lo que es por la ruta 12, sino no sería, y Oberá es lo que es porque tiene la 14”.



Cabe mencionar que los trabajos están en su primera etapa y se extenderán en un total de 700 metros hasta la intersección con la calle Formosa. Obras como la pavimentación asfáltica son inversiones que el Gobierno de Misiones ejecuta a través de la DPV en los municipios para acompañar el crecimiento con incorporación de infraestructura acorde a la demanda actual del tránsito y el desarrollo de las localidades y sus nuevos barrios y núcleos urbanos. A su turno, el director de la Unidad Regional V de Vialidad Provincial, Hugo Kovalski, aclaró que “esto se trata de un trabajo que viene de hace muchos años” y recordó el empuje que le dio a Vialidad el exgobernador Hugo Passalacqua durante su gestión.

“Es un trabajo de muchos años, no es que esto llega ahora. En pocos días el vecino va a recibir el pavimento, que ya tenemos preparado. Esto es algo que se hace de la buena administración, con un proyecto, con una planificación y por eso hoy podemos brindar esto y las cosas que estamos haciendo”, manifestó. Por su parte, el diputado Martín Cesino consideró que “se trata de una importante obra de infraestructura vial que implica el crecimiento y el desarrollo económico, productivo social para Eldorado”. “Va a ser muy importante también para la circulación desde el punto de vista sanitario, de la seguridad vial, porque sabemos que muchas ambulancias van a tener la posibilidad de hacer este recorrido por la calle Formosa, Arenhardt y Los Cedros, que se están trabajando”, detalló. Y subrayó que “esto va a permitir que las unidades móviles que vienen de distintos puntos de la provincia de pacientes derivados al SAMIC de Eldorado tengan una mejor circulación, así como también va a mejorar el tránsito de los vecinos que vengan a estos lugares, además de ser un camino para todo el sector económico y productivo de la zona noreste”.