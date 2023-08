Junto al candidato a diputado nacional Daniel «Colo» Vancsik y el intendente Hugo Andino, visitaron la nueva planta de GP Energy.



El gobernador electo Hugo Passalacqua y el vicegobernador Carlos Arce, candidato a senador nacional por el Frente Renovador de la Concordia, visitaron el nuevo establecimiento de la empresa misionera GP Energy, que se dedica a la fabricación y comercialización de pellets de madera para convertirlos en biocombustible y en colchón sanitario para mascotas, 100% ecológico y amigable con el medio ambiente.



Resaltando la sinergia entre el sector público y privado, los funcionarios, junto al candidato a diputado nacional Daniel «Colo» Vancsik, se acercaron a la localidad de Colonia Victoria para charlar con el presidente de la compañía, Enrique Bongers, y conocer de cerca el gran trabajo que realizan no solo como fuente de trabajo genuino para la zona sino también por su fuerte compromiso ambiental.



Acompañados por el intendente Hugo Andino, recorrieron la fábrica que actualmente cuenta con 20 trabajadores, pero además genera empleo para la región ya que trabaja con más de 40 aserradores de la zona que le proveen la materia prima.



GP Energy tiene dos líneas de trabajo: la bionergía y el control sanitario. La primera es Wood Pellets, un tipo de biocombustible que se puede tratar como pseudo-líquido y puede entrar en el mercado de los combustibles con mayor facilidad debido a la capacidad de automatización que no tienen otros biocombustibles densificados. La segunda es BedyWood un producto ecológico, biodegradable, que no afecta al medio ambiente fabricado enteramente con pino y sin ningún químico que sustituye a las piedritas sanitarias, el plus de esta este producto es que al desecharse puede utilizarse como abono.



Cabe recordar que hace dos años, la empresa sufrió la pérdida de su estructura en la base central de Capioví por un incendio y hoy distribuyen sus productos tanto en el mercado interno, como así también en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Además, exportan hacia Brasil y Uruguay y próximamente en Chile.



Passalacqua destacó la actitud emprendedora de la empresa familiar, resaltando el carácter labioroso y progresista del norte misionero. “GP Energy representa una verdadera revolución en la producción de energía sostenible para Misiones y un gran aporte para la higiene hogares”.



Por su parte, el candidato a senador nacional Carlos Arce destacó el gran trabajo y esfuerzo de esta empresa familiar para montar en dos años algo inédito en la provincia. También resaltó que desde el Gobierno “siempre apoyamos estos emprendimientos misioneros que producen ideas innovadoras como estas y que generan mano de obra local”.