El gobernador de Misiones recorrió la Feria Fondeate donde más de 50 emprendedores y emprendedoras que recibieron financiamiento del Fondo de Crédito de Misiones (FCM), promocionaron sus productos. Passalacqua destacó el trabajo del FCM no solo por el impulso y acompañamiento que brindan a emprendedores, sino también por su contribución al desarrollo de toda la economía de Misiones.



Ayer sábado, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, recorrió la Feria Fondeate, un evento que reúne a emprendedores financiados por el Fondo de Crédito de Misiones (FCM). La feria se llevó a cabo en La Cascada de la Costanera de Posadas y contó con la participación de más de 50 proyectos que han sido o serán financiados por el FCM.

El evento se realizó en el marco del Día de la Madre, incentivando así las ventas y celebrando el esfuerzo de los emprendedores misioneros. Durante su recorrido, Passalacqua aprovechó la oportunidad para conocer de cerca las iniciativas de los emprendedores y visitó stands de emprendimientos gastronómicos, de indumentaria, artesanales, de accesorios, entre otros.



El mandatario provincial subrayó la importancia del trabajo del FCM, afirmando que al acompañar, asesorar e impulsar el desarrollo de emprendimientos en la provincia, también se contribuye al crecimiento de toda la actividad productiva de Misiones.

“La idea de crear el FCM es que todos los emprendedores que quieran y necesiten ayudan económica y asesoramiento para sacar adelante su proyecto puedan solicitarla. Al ser créditos que se devuelven con tasas muy accesibles, eso nos permite ayudar a otros emprendedores y así todos tienen la posibilidad de crecer”, expresó.



También resaltó la relevancia de la feria como plataforma para promocionar y revalorizar el trabajo de emprendedores en un contexto económico nacional desafiante.

Durante la feria, la emprendedora de Oberá, Mónica Liliana Cabrera, propietaria del emprendimiento Carteras MCX manifestó: “Este emprendimiento que tenemos con mi esposo y mi hijo, surgió hace 6 años y fue evolucionando mucho con los años. Yo soy de Oberá y hace más de un año solicité financiamiento del Fondo de Crédito y esto me permitió seguir desarrollando y expandir mi emprendimiento. Estoy muy agradecida además por el asesoramiento y acompañamiento que me brindaron, gracias al Fondo de Crédito pude comprar materia prima y hacer crecer mi emprendimiento”.

“Lo importante de estos créditos que ofrecen en el FCM es que nos brinda la oportunidad de trabajar, crecer y devolver la ayuda que nos brindaron. El emprendedor crece realmente cuando sabe que tiene que devolver la ayuda económica que recibió, cuando nos regalan el dinero no es lo mismo”, agregó.

Por su parte, Mónica Alicia Okrayeneck propietaria de “Yaro Carteras” señaló: “Soy de Apóstoles y hace unos años se me ocurrió diseñar y confeccionar carteras y necesitaba financiamiento para poder hacerlo realidad. Me acerqué al FCM y desde el primer momento tuve un gran recibimiento, me asesoraron y acompañaron en todo momento. Volvería a solicitar un nuevo crédito ya soñando en crear mi propio local y taller”.

A su vez, desde el emprendimiento Victoria Saludable, revelaron que en la provincia de Misiones encontraron la posibilidad de impulsar y hacer crecer su emprendimiento. Son una familia oriunda de Buenos Aires que se dedica a elaborar premezclas saludables y viendo el gran valor y apoyo que brinda la provincia a los emprendedores, decidieron instalarse en la tierra colorada y cuentan con su propia fábrica en Posadas. Sus productos ya tienen habilitación nacional, y están próximos a finalizar el trámite de financiamiento del FCM para expandirse y seguir creciendo.

Durante su visita por la feria, el Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Industria, Federico Fachinello; el ministro de Turismo, José María Arrúa; el titular del FCM, German Simes; otros integrantes del organismo; los diputados provinciales, Mario Vialey y Astrid Baetke, entre otros funcionarios.

*APOSTAR POR LOS EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS DE MISIONES*

Desde su creación, el FCM de Misiones ya destinó más de $25.605.599.476 a la financiación de aproximadamente 2.208 proyectos de emprendedores y emprendedoras de la provincia.

El FCM cuenta con cinco sedes (ubicadas en Leandro N. Alem, Eldorado, Oberá, San Vicente y Posadas), facilitando de esta forma el acceso a recursos para aquellos que buscan hacer realidad sus ideas de negocio o bien apostar por su expansión productiva.

Sobre el trabajo que realiza el FCM, el presidente del organismos Germán Simes reveló: “En estos 7 años tenemos más de 2 mil proyectos financiados por un monto de más de 2.600 millones en valor nominal y estamos muy contentos con eso porque los proyectos siguen llegando y se siguen estudiando cada vez más ideas”

“Hoy ofrecemos 5 líneas de créditos diferentes para emprendedores y las más solicitadas son para la compra de capital de trabajo y equipamientos”, aseguró. “Es importante además destacar que el Fondo de Créditos es un organismo único en el país, que nació en 2017 gracias a la visión del gobernador Passalacqua y que su aporte económico no se limita sólo a emprendedores, es dinero se derrama en toda la provincia”, agregó.

“Esta feria, donde visibilizamos todos los proyectos financiados por el FCM, nos sirve para mostrar también a la gente que realmente es posible cumplir sueños y llevar adelante sus proyectos”, sostuvo.

