El primer mandatario misionero buscará rectivar las obras que habían quedado inconclusas en más de la mitad de los municipios de la provincia.

“Hoy tengo, no la impresión, sino la certeza de que empieza un segundo periodo de este año. Primero fue un periodo agreste, árido, tristón, gris y aunque sigue habiendo mucha incertidumbre por la situación económica nacional, Misiones tiene sus particularidades, nosotros somos un esquema con pensamiento propio”, aseguró ante el auditorio. Bajo lo misma premisa, dejó en claro que, “lo que el presidente (Javier Milei) plantea sobre no quemar el déficit fiscal me parece muy bien, nosotros lo venimos haciendo hace 20 años y por eso hoy podemos asumir este tipo de iniciativas que no ocurren en otras provincias, como la de empezar a reactivar la obra pública o pagar a términos los sueldos. Y todo esto porque hemos sido muy consecuentes y muy firmes en que si entran 100 salen 100, no 110 o más”.