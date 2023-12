El gobernador, acompañado del vicegobernador Lucas Romero Spinelli, presentó al gabinete provincial que acompañará su gestión de gobierno. Luego tomó juramento y puso en funciones a los ministros y ministras que conforman el nuevo equipo de gobierno. Durante la jura, el flamante mandatario enfatizó en la necesidad de seguir siendo muy responsables con el manejo de los recursos de los misioneros y continuar con una provincia con cuentas ordenadas._

Esta mañana, en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, el flamante gobernador Hugo Passalacqua, junto al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, tomó juramento a los ministros y ministras que formarán el equipo de gobierno del gabinete provincial.

En la ocasión, el titular del Poder Ejecutivo enfatizó la necesidad seguir una gestión responsable manejo de los recursos de los misioneros, como también con una administración de puertas abiertas y cercana a los ciudadanos y ciudadanas.

*EL NUEVO EQUIPO DE GABINETE*

En detalle, los titulares de la cartera de ministros y organismos provinciales está conformada de la siguiente manera:

MINISTERIOS:

– Ministerio de Coordinación General de Gabinete: Héctor “Kico” Llera

– Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos: Adolfo Safrán

– Ministerio de Gobierno: Marcelo Pérez

– Ministerio de Salud: Héctor González

– Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables: Martín Recamán

– Ministerio de Industria: Federico Fachinello

– Ministerio de Deportes: Aldo Steinhorst

– Ministerio del Agro y la Producción: Facundo López Sartori

– Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud: Fernando Meza

– Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración: Liliana Rodríguez

– Ministerio de Trabajo y Empleo: Silvana Giménez

– Ministerio de Derechos Humanos: Karina Aguirre

– Ministerio de Turismo: José María Arrúa

– Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología: Miguel Sedoff

SECRETARÍAS DE ESTADO:

– Secretaría de Energía: Paolo Quintana

– Secretaría de Cultura: Joselo Schuap

– Secretaría de Agricultura Familiar: Marta Ferreira

– Secretaría de Cambio Climático: Gervasio Malagrida

– Secretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas: Samuel López

Además, los entes descentralizados y autárquicos quedaron compuestos de la siguiente manera:

– IPRODHA: Juan Carlos Pereira

– IPS: Lisandro Benmaor

– Dirección Provincial de Vialidad: Sebastián Macías

– Instituto de Macroeconomía Circular: Roque Gervasoni

– EPRAC: Soledad Balán

– IMAS: Joaquín Sánchez

– Unidad Ejecutora Provincial: Verónica Adriana Bezus

Sociedades del Estado:

– Marandú: Daniel Pedro Cid

– IPLyC SE: Héctor Rojas Decut

– Aguas de las Misiones: Ángel Ismael Vallejos Larrea

– Sociedad del Conocimiento SAPEM: Claudia Gauto

– Administración Portuaria Posadas-Santa Ana: Ricardo Babiak

– Parque Industrial: Christian Piatti

– Multimedios SAPEM: Raúl Castaño

– Silicon Misiones: Siomara Vitto

– Fondo de Crédito Misiones: Germán Simes

– Energía de Misiones: Virginia Kluka

– Biofábrica: Leonardo Martín Morzan

– Mercado Central: Fernando Sebastián Toledo

– Misiopharma: Francisco Malica

MARCELO PÉREZ FUE RATIFICADO COMO MINISTRO DE GOBIERNO

El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, continuará al frente de la cartera con el objetivo de darle continuidad a las políticas en materia de seguridad y modernización que lleva adelante la Provincia.

Luego de la jura protocolar que lo confirma en el cargo, Pérez indicó que va profundizar las políticas y estrategias que lleven seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. “La política es solucionar los conflictos. Así que el eje fundamental de nuestra tarea va a ser que esos conflictos que se suscitan en toda sociedad no se manifiesten, no se expresen, no logren eclosionar a un pueblo que vive tranquilo y en paz”.

«DEFENDER LA IDENTIDAD MISIONERA ES NUESTRA ENCARECIDA OBLIGACIÓN», AFIRMÓ EL MINISTRO DE CULTURA JOSÉ MARTIN SCHUAP

En su declaración después de la Jura para el inicio de su segundo mandato, el Ministro de Cultura de la Provincia de Misiones, José Martin Schuap, resaltó la importancia de defender la identidad misionera como una obligación de esta cartera.

Schuap, al referirse a los proyectos y logros de la primera gestión, la cual marcó un hito histórico al establecerse como la primera gestión con rango de Secretaría de Estado para la Cultura, explicó la determinación de dar continuidad a esta senda de crecimiento cultural.

Con profundo respeto, Schuap aprovechó para destacar el legado de Ramón Ayala, recientemente fallecido, quien dejó un impacto indeleble en la cultura de Misiones. Schuap compartió la inspiradora experiencia de Ayala al tomarlo de la mano meses atrás y transmitir la imperante necesidad de «defender la identidad misionera». Es este legado el que guiará los esfuerzos del Ministerio en el futuro.

Sus enseñanzas se convertirán en la base para la redacción de los «diez mandamientos» que, según Schuap, serán elaborados conjuntamente, involucrando a la comunidad en un diálogo participativo sobre la dirección cultural de Misiones.

El Ministro de Cultura, explicó que el ministerio se compromete a profundizar lo hecho en la primera gestión, aumentar sus esfuerzos, corregir errores pasados y estar aún más cerca de la gente. “Tenemos la encarecida obligación de defender la identidad misionera, creo que por ahí es el camino, eso es lo que tenemos que hacer”, concluyó el flamante Ministro.

CON LA MIRADA PUESTA EN PROFUNDIZAR EL CUIDADO AMBIENTAL, MARTÍN RECAMÁN JURÓ COMO MINISTRO DE ECOLOGÍA

Martín Recamán, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Ordenamiento Territorial, es el flamante ministro de Ecología de la provincia de Misiones. En su declaración luego de la jura al frente de la cartera indicó que “la prioridad de su gestión será profundizar lo que se viene haciendo en materia ambiental en la provincia de Misiones. Tenemos muchas leyes que se han generado el año pasado y hay que empezar a aplicarlas”, explicó.

En esa línea manifestó que “hay muchísimo trabajo por hacer y avanzar en esas cuestiones. Para eso es importante trabajar articuladamente con cada uno de los ministerios. El territorio es uno y tenemos que trabajar coordinados, porque el ambiente es parte y ahí está el que trabaja en la tierra, el que tiene lo que tenemos que cuidar, lo que tenemos que proteger, la biodiversidad. Así que articular es importantísimo”.

“Mi trabajo ahora como ministro es acompañar a los guardaparques, a todo el equipo de trabajo del ministerio, para que tengan los instrumentos, las herramientas para trabajar. Me siento parte de este equipo que hoy me toca coordinar” remarcó.

”PASSALACQUA Y SPINELLI SON LA FÓRMULA PERFECTA PARA LOS TIEMPOS QUE SE VIENEN”, AFIRMÓ EL MINISTRO DE HACIENDA

El Ministerio de Hacienda estará nuevamente a cargo de Adolfo Safrán. Después de la jura de ministros y ministras del Gabinete del Poder Ejecutivo de Hugo Passalacqua, el ministro dio cuenta de las prioridades de la actual gestión en su cartera. Señaló que hay que tener cuidado ante los avatares de la política nacional._

Esta mañana, en la Casa de Gobierno, Adolfo Safrán volvió a jurar como funcionario cargo del Ministerio de Hacienda. Posteriormente al acto, afirmó que el gobernador Hugo Passalacqua y el vicegobernador Lucas Romero Spinelli son la fórmula perfecta para los tiempos que se vienen. Además, resaltó que es “un momento en el país muy complicado, que hay que estar atentos a las políticas que se vengan, donde algunas pueden ser positivas, pero otras pueden ser muy negativas para las economías regionales”.

Por último, advirtió que “hay que estar siempre muy atentos a cómo nos cuidamos ante estos avatares de la política nacional”.

FACUNDO LÓPEZ SARTORI SEGUIRÁ A CARGO DEL MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN

Hoy juraron los ministros y ministras del nuevo Gabinete del Poder Ejecutivo a cargo del gobernador Hugo Passalacqua. En ese marco, Facundo López Sartori continúa a cargo de la cartera del Agro y la Producción en la nueva administración. El funcionario señaló la prioridad de fortalecer el sector agroforestal y defender los derechos adquiridos.

Esta mañana, en la Casa de Gobierno, luego de jurar como ministro de Agro y la Producción, Facundo López Sartori agradeció al gobernador electo Hugo Passalacqua por la confianza y expresó sus expectativas de que el agro-misionero siga creciendo. “Estamos en un proceso histórico de exportaciones de té, de yerba mate, del agroforestoindustria. Es salir a defender los derechos ya adquiridos que tenemos con instituciones que para nosotros son muy importantes, y creo que el desafío más grande del sector misionero es instalarse en los mercados europeos e internacionales, donde venimos creciendo”, remarcó.

Del mismo modo, advirtió que “las empresas peculiares como la piscicultura, la apicultura, enfrentan un desafío muy grande. Es una demanda que hoy nosotros tenemos que salir a abastecer, y el mercado lo está pidiendo».

“LA PRIORIDAD ES ESTAR AL LADO DE LA GENTE” AFIRMÓ LILIANA RODRIGUEZ LUEGO DE JURAR COMO MINISTRA DE ACCIÓN COOPERATIVA

En Casa de Gobierno, juraron los nuevos ministros y ministras del Poder Ejecutivo del flamante gobierno de Hugo Passalacqua. Liliana Rodriguez volverá a ocupar la titularidad del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración. La funcionaria señaló que se continuará con una administración cercana a la gente.

Luego de jurar nuevamente al cargo de ministra de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, Liliana Rodríguez agradeció al gobernador, al vicegobernador y al conductor del Frente Renovador, Carlos Rovira, por el apoyo que brindan a los miembros del plantel del Poder Ejecutivo.

“Se vienen tiempos difíciles, por lo que consideramos que la mayor prioridad del Ejecutivo es estar al lado de la gente, escucharlos, trabajar en forma conjunta para que podamos salir adelante, como siempre en nuestra provincia, con un gobierno presente al lado de la gente”, declaró.

MINISTRO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y CONTROL DE DROGAS SAMUEL LÓPEZ SEGUIRÁ AL FRENTE DE SU CARGO

Hoy, en la Casa de Gobierno, durante la ceremonia de juramento de los nuevos ministros y ministras del Gabinete del Poder Ejecutivo, Samuel López juró nuevamente como ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas en la provincia de Misiones. El funcionario comentó que seguirda liderando el ministerio con el compromiso de abordar los desafíos vinculados a las adicciones y el control de sustancias en la región.

Tras jurar su cargo como ministro, Samuel López destacó la importancia de profundizar las políticas preventivas en el territorio misionero y trabajar de manera estrecha con los municipios de la provincia. «La prioridad en esta gestión será profundizar nuestras acciones en el ámbito de las políticas preventivas. Nos proponemos colaborar estrechamente con los municipios de la provincia de Misiones para generar políticas territoriales efectivas”, expresó.

“Queremos fortalecer la prevención y, al mismo tiempo, asegurar diferentes enfoques de abordaje ante la complejidad de situaciones que se avecinan, especialmente en lo que podríamos llamar un contexto caótico», señaló el ministro.

Asimismo, enfatizó que, lamentablemente, se anticipa un escenario complejo con desafíos relacionados no solo con el consumo de sustancias, sino también con la salud mental de la población, por lo que insistió a fortalecer el trabajo en estas problemáticas.

MINISTRO DE CAMBIO CLIMÁTICO, GERVASIO MALAGRIDA, CONTINUARÁ LIDERANDO LA GESTIÓN EN SU ÁREA

Hoy, en la Casa de Gobierno, Gervasio Malagrida asumió nuevamente como ministro de Cambio Climático en la provincia de Misiones. El funcionario reafirmó su compromiso de abordar las prioridades relacionadas con el cambio climático y la transición ecológica.

Después de jurar su cargo, Gervasio Malagrida destacó la importancia de centrar los esfuerzos en la búsqueda de financiamiento internacional para fortalecer las iniciativas vinculadas al cambio climático en Misiones.

«Nuestras prioridades se centran, principalmente, en la búsqueda de financiamiento internacional. Observamos que Misiones está preparada para dar un gran paso en este sentido. Nos encontramos en la antesala de un cambio global significativo, a pesar de los desafíos desagradables que pueden surgir durante la transición ecológica. Misiones se erige como ejemplo, líder y esperanza para la región. Así que, con muchas expectativas y la voluntad de aportar alma, corazón y fuerza al país», señaló el ministro.

MINISTRA DE TRABAJO, SILVANA GIMÉNEZ, RENUEVA SU COMPROMISO CON EL CARGO

_Hoy, durante la toma de juramento de los nuevos ministros y ministras del Gabinete del Poder Ejecutivo de Hugo Passalacqua, Silvana Giménez asumió nuevamente como ministra de Trabajo y Empleo en la provincia de Misiones. La funcionaria llamó a continuar con las políticas de generación de empleo en el sector privado y para los jóvenes._

Después de jurar su cargo, en la Casa de Gobierno, Silvana Giménez manifestó su satisfacción por asumir nuevamente el compromiso al frente del Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones. Afirmó que continuarán trabajando con las mismas directrices que hasta ahora, centrándose en el desafío de la formación y capacitación de los jóvenes misioneros. «Vamos a seguir formandoy capacitandoa nuestros, es nuestro mayor desafío y asi lo venimos haciendo», y agregó, «Tenemos el orgullo en nuestra provincia de que Misiones lidera el empleo privado registrado, y esto se debe a las políticas públicas, a las acciones que se vienen llevando adelante».

Destacó el liderazgo de Misiones en comparación con otras provincias del NEA, evidenciado por el mayor índice de empleo registrado. La ministra informó que en el mes de septiembre nuevamente batieron récord con 487 empleos registrados privados. «Siguiendo esa línea y con el gran compromiso de que nuestro norte son los misioneros, continuaremos trabajando fuertemente para ello», concluyó Giménez.

POTENCIAR EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR DE LOS MISIONEROS SERÁ UN EJE CENTRAL EN LA NUEVA GESTIÓN DE MEZA AL FRENTE DE DESARROLLO SOCIAL

El Ministro de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud Fernando Meza fue ratificado como titular de la cartera en el gabinete que acompañará al gobernador Hugo Passalacqua. Tras la jura protocolar, el funcionario habló de fortalecer el entramado emprendedor que tiene la provincia de Misiones como generador de empleo y dinamizador de la económica social.

Luego de las formalidades, Meza explicó que tiene muchas expectativas y compromiso para encarar esta nueva etapa al frente del ministerio. “La verdad que un nuevo inicio de gestión de gobierno trae consigo esperanza, fe, optimismo, de ir siempre en la búsqueda de trabajo para y por los misioneros y misioneras” precisó.

“Las prioridades que vamos a trazar dentro del Ministerio de Desarrollo Social tienen que ver con la búsqueda de potenciar el capital humano, el espíritu emprendedor, trabajar por las primeras infancias, trabajar por los jóvenes, trabajar por los adultos mayores. Esa va a ser la línea de acción y sobre todo fortalecer la malla de espíritu emprendedor que tiene Misiones” explicó.

PAOLO QUINTANA RATIFICA EL COMPROMISO DE CONTINUAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENERGÍA EN MISIONES

En un acto que refleja el compromiso continuo con el desarrollo energético de Misiones, Paolo Quintana fue nombrado para continuar liderando el Ministerio de Energía en la provincia. Este anuncio se produjo en el marco de la nueva gestión encabezada por el licenciado Hugo Passalacqua y el vicegobernador Lucas Romero Spinelli.

Quintana expresó su honor al ser parte de esta nueva etapa gubernamental, destacando: «Nuestra prioridad es poder acompañar al licenciado Hugo Passalacqua y al vicegobernador Lucas Romero Spinelli en esta gestión que ellos están empezando. La verdad es que es un orgullo.»

El Ministro reafirmó el compromiso de continuar y profundizar las políticas públicas que han estado en desarrollo, especialmente en lo que respecta a la generación, transmisión y distribución de energía. Su enfoque principal será la interconexión para garantizar que todos los misioneros tengan acceso a un servicio energético confiable.

«Tratando de interconectar a todos los misioneros y que todos puedan tener un servicio lo más confiable posible», señaló Quintana. Esta declaración resalta la importancia de la inclusión y la equidad en el acceso a la energía, principios que seguirán siendo fundamentales en la gestión del Ministerio.

FEDERICO FACHINELLO JURÓ COMO MINISTRO DE INDUSTRIA, COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO Y COLABORACIÓN SECTORIAL

En una ceremonia solemne llevada a cabo en la Casa de Gobierno, Federico Fachinello prestó juramento como el nuevo Ministro de Industria de la Provincia de Misiones, sucediendo a Nicolás Trevisan. Este evento marcó la incorporación de Fachinello al Gabinete del Poder Ejecutivo, consolidando su compromiso con el crecimiento y la colaboración sectorial en Misiones.

«Es un gran compromiso y responsabilidad esta nueva función», declaró Fachinello después de la ceremonia de juramento. Proveniente del ámbito privado, el flamante Ministro subrayó la importancia de trabajar de la mano entre los sectores público y privado para impulsar el desarrollo económico sostenible en la provincia.

Fachinello destacó su visión estratégica para el Ministerio de Industria: «Este es un gran paso que vamos a dar desde el Ministerio para seguir trabajando con todas nuestras industrias locales». Enfatizó el enorme potencial de Misiones en los sectores alimentario y forestal y expresó su firme compromiso de potenciar estas áreas para generar oportunidades laborales significativas para la población misionera.

Con una mirada hacia el futuro, el nuevo Ministro resaltó la importancia de fortalecer y diversificar las industrias locales. «Trabajar en conjunto, tanto en la parte pública como en la parte privada, es fundamental», afirmó, indicando que la colaboración será un pilar clave para alcanzar los objetivos de desarrollo económico.

ALDO STEINHORST, NUEVO MINISTRO DE DEPORTES: COMPROMISO CON LA CONTINUIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DEPORTIVAS EN MISIONES

En un acto de relevancia para el deporte misionero, Aldo Steinhorst asumió el cargo de Ministro de Deportes en la Casa de Gobierno, sucediendo a Héctor Corti. Luego de la ceremonia de juramento de los nuevos ministros y ministras del Gabinete del Poder Ejecutivo, Steinhorst destacó la importancia de dar continuidad y fortalecer las políticas deportivas de la provincia.

«En primer lugar, quiero destacar la continuidad de las políticas públicas deportivas que tiene la provincia», afirmó Steinhorst. El Ministerio de Deportes de Misiones, creado por el gobernador Hugo Passalacqua, es reconocido por su enfoque dinámico y joven en la promoción del deporte en la región.

La prioridad del nuevo Ministro será la consolidación y el fortalecimiento de estas políticas públicas deportivas. Steinhorst delineó su enfoque, indicando: «Trabajando sobre todo en las áreas de división deportiva, el acompañamiento al mediano y alto rendimiento». Este enfoque integral busca brindar un respaldo sólido a los deportistas misioneros en todas las etapas de su desarrollo.

El trabajo conjunto con los municipios, las escuelas y los clubes de la provincia será fundamental en la estrategia de Steinhorst. «Trabajando articuladamente con los municipios, con las escuelas, con los clubes de la provincia», enfatizó, indicando la importancia de involucrar a toda la comunidad en la promoción del deporte.

KARINA AGUIRRE RENUEVA EL COMPROMISO COMO MINISTRA DE DERECHOS HUMANOS

En un emotivo acto llevado a cabo en la Casa de Gobierno, la Ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos misioneros. Tras la ceremonia de juramento de los nuevos ministros y ministras del Gabinete del Poder Ejecutivo, Aguirre compartió su visión y objetivos para la próxima etapa de su gestión.

«Nuestra prioridad es continuar trabajando desde el Ministerio de Derechos Humanos, como lo hemos venido haciendo con el gobernador Oscar Herrera Ahuad, también renovando esta gestión con el gobernador Passalacqua», declaró Aguirre.

En su discurso, la Ministra enfatizó la importancia de luchar por la igualdad de oportunidades para todos los misioneros y misioneras, especialmente para aquellos en situaciones de vulnerabilidad. «Hacer especial hincapié en la inclusión de todos y todas y, por supuesto, mantener viva la memoria», añadió Aguirre, destacando la necesidad de recordar y aprender de la historia para construir un presente y futuro más justos.

En un contexto nacional desafiante, Aguirre hizo un llamado a la unidad y a la preservación de la historia y los valores que han hecho grande a la nación argentina, especialmente en el ámbito de los derechos humanos. «Es una obligación desde el misionerismo aportar a la patria lo que han dado tantos compañeros y compañeras de lucha. Así que desde ese lugar también seguir trabajando», concluyó la Ministra.

JOSÉ MARÍA ARRÚA: «GENERAREMOS HERRAMIENTAS PARA LA GOBERNABILIDAD»

En una ceremonia significativa celebrada en la Casa de Gobierno, el Ministro de Turismo, José María Arrúa, juró nuevamente para la continuidad en su cargo, designado por el gobernador Hugo Passalacqua. Tras el acto oficial, el Ministro compartió sus perspectivas y objetivos para este nuevo periodo de gestión._

«Es un nuevo desafío para nuestra provincia, la verdad que una Argentina en la cual hay que cuidarla, hay que sostenerla, hay que ayudarla, hay que acompañarla y creo que la gobernabilidad es clave en eso», expresó Arrúa. El Ministro resaltó la importancia de preservar y respaldar la estabilidad de Argentina, destacando que la gobernabilidad es esencial para el bienestar general.

Enfatizando la visión de su gobierno, Arrúa afirmó: «Por eso nuestro gobierno, sin lugar a dudas, es lo primero que va a hacer, para generar y dar las herramientas para la gobernabilidad.» El compromiso con la generación de herramientas efectivas para la administración y conducción eficaz del país es un pilar fundamental de la gestión gubernamental.

Desde la perspectiva del turismo, el Ministro subrayó su compromiso de utilizar esta área como motor de desarrollo: «Nosotros de la gestión, acompañar, trabajar, y desde el turismo, fundamentalmente.» Destacó el potencial del turismo como generador de empleo, oportunidades e inversiones para la provincia de Misiones.

«Es especial para ser ese motor que gira, que genera empleo, que genera oportunidades, que genera inversiones para nuestra provincia, así que de esa línea vamos a seguir trabajando para que cada vez los misioneros estén un poquito mejor», concluyó Arrúa, enfatizando el impacto positivo que busca generar en la calidad de vida de los habitantes de Misiones.

MARTA FERREIRA: "LAS PRIORIDAD VA SER ESTAR CERCA DEL AGRICULTOR"

Tras de la ceremonia de juramento de los nuevos ministros y ministras del Gabinete del Poder Ejecutivo, la Ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, se expresó al respecto de continuidad en la gestión y delineó las prioridades de su cartera para el próximo período.

«Las prioridades van a ser estar cerca del agricultor, de la agricultora familiar, que en este contexto también es central, es clave, porque los agricultores producen alimentos para todos los misioneros», afirmó Ferreira. Destacó la importancia estratégica de apoyar y potenciar la labor de los agricultores familiares en la provisión de alimentos para la comunidad.

La Ministra señaló la necesidad de continuar fortaleciendo iniciativas ya implementadas en los últimos años, como la lectura de la chacra. «Esto es muy importante, sobre todo considerando el cambio climático, la corriente del Niño», explicó Ferreira. Ante estos desafíos ambientales, la comprensión y adaptación por parte de los agricultores a las condiciones cambiantes del clima se vuelven fundamentales.

En el marco de la capacitación, la Ministra resaltó la importancia de que los agricultores aprendan a leer la chacra. Esta iniciativa busca reducir los daños causados por fenómenos climáticos adversos, permitiendo una respuesta más efectiva y una mejor protección de los cultivos.

«Vamos a trabajar mucho en capacitación, y mucho en el fortalecimiento del trabajo en equipo entre colonos, entre agricultores», afirmó Ferreira. Subrayó la necesidad de fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los agricultores para fortalecer sus capacidades y enfrentar de manera conjunta los desafíos que presenta la agricultura familiar.

«Creo que esto que venimos hablando de trabajar en equipo. También es fundamental que eso se traslade a los grupos de agricultores en las chacras», concluyó la Ministra, reafirmando su compromiso con el trabajo colaborativo y la sostenibilidad en la agricultura familiar.

HÉCTOR GONZÁLEZ ASUMIÓ COMO MINISTRO DE SALUD PÚBLICA

El director del hospital SAMIC de Oberá, Héctor González, se incorpora al gabinete provincial que acompañará la gestión de Hugo Passalacqua, como nuevo ministro de Salud Pública. El funcionario indicó que durante su gestión el compromiso estará puesto en abordar los desafíos que implican optimizar servicios y estar cerca de los recursos humanos, uno de los motores del éxito del sistema público en Misiones.

González explicó que tienen muchísima expectativa para encarar este nuevo rol que lo pone al frente del ministerio. “Vamos a continuar el trabajo que se ha venido realizando en salud de hace muchísimos años, que es un trabajo que se desarrolló y creció con el equipo de Salud Pública y que tiene una vara muy alta”. En esa misma línea detalló que se va a sostener ese trabajo, al que además se van a agregar nuevas cuestiones que apunten a optimizar los servicios y atenciones. “El trabajo es justamente seguir el camino, fortaleciendo todo lo que se pueda y estar muy cerca del recurso humano” afirmó.