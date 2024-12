El gobernador Hugo Passalacqua participó del 16.º operativo “Mirar Mejor” en el SUM Municipal de Dos Arroyos. Este programa del IPLyC ya ha recorrido varias localidades desde su lanzamiento en agosto. La iniciativa busca garantizar el acceso a servicios de salud visual gratuitos, y hasta ahora ha atendido aproximadamente a alrededor de 1400 pacientes y entregado más de 1200 anteojos.

Esta mañana, el gobernador Hugo Passalacqua acompañó el operativo del programa provincial “Mirar Mejor” en el municipio de Dos Arroyos. La iniciativa, impulsada con fondos propios mediante el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), se desarrolla desde agosto y tiene como objetivo acercar atención oftalmológica gratuita a localidades que carecen de este servicio, priorizando la salud visual de sus habitantes. Al respecto, el primer mandatario comentó que “es un programa maravilloso que lo hacemos a través de IPLyC y con un gran esfuerzo de mucha gente”.

En la misma línea, Passalacqua dijo que “siempre hay que estar cerca e ir donde está el problema, no esperar que el problema venga”. Por eso, destacó que mediante dicho programa los vecinos con problemas visuales pueden atenderse “con toda la aparatología, los oculistas y las recetas en trámite rapidísimo y de forma gratuita. Lo paga el Estado para muchísima gente, sobre todo para los habitantes de 60 pueblos de la provincia de Misiones que no tienen servicio oftalmológico. Justamente, ese panorama nos despertó la necesidad de ir a la entretela de la sociedad, del territorio, y ofrecerle a la gente la capacidad de mirar mejor”.

“A mí me emociona como ciudadano y me pone muy feliz como gobernante poder llevar soluciones importantísimas a personas de carne y hueso, en su lugar, en su casa”, puntualizó.

“Cambiar la vida de una persona es cambiar todo un universo. Este es un servicio esencial para quienes ni siquiera sabían que tenían problemas de visión o no podían costear los tratamientos. Por eso agradezco mucho al Municipio de Dos Arroyos que trajo toda la gente del pueblo para atenderse acá. Eso también es la cercanía y la sensibilidad de alguien que quiere que la gente sonría y que esté feliz”, agregó.

Asimismo, mencionó que “ver bien te cambia la vida totalmente. Ver mejor te hace encarar la vida de otra forma. Imagínate ver bien la cara de tus seres queridos. Además, hay gente que jamás podría tener acceso a estos servicios si no es a través de este programa. Y es que, en este tipo de iniciativas, vemos la importancia de tener un Estado presente que se involucra con la gente”.

EL PROGRAMA PROYECTA LLEGAR A 60 MUNICIPIOS MISIONEROS

En tanto, el intendente local, Rosario Becker, señaló que fue un día significativo para el municipio y sus vecinos, quienes recibieron lentes a través de un programa que benefició 120 personas, especialmente para aquellos que viven en áreas lejanas de la comuna. Por ello, valoró que la iniciativa se realiza con fondos propios ya que “Misiones es una provincia que siempre estuvo bien administrada y, por supuesto el gobernador Passalacqua y todos sus ministros trabajan con mucha austeridad”.

Mientras, el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, dio detalles del programa que se realiza mediante “visitas semanales que hacemos a distintos municipios de la provincia, con la idea de repetir en cada una de las comunas visitadas, una atención primaria de calidad. Se atiende a los pacientes y se le da un diagnóstico específico. Si requieren anteojos, se les brindan sin ningún tipo de costo, gracias a la inversión que realiza el Estado provincial en este tipo de cuestiones”, aclaró. “Si bien es un programa muy sencillo, tiene muchísima efectividad y genera una muy buena vibra con la gente”, resaltó.

“El Estado provincial, en Misiones, siempre está con la gente y al lado de la gente. Si hay que ir a los municipios, esa tarea la estamos haciendo, como es en el caso de Mirar Mejor. Además, este programa está preestablecido hasta el 10 de diciembre de 2027, que es durante toda la gestión del gobernador Passalacqua. Tenemos previsto visitar los 60 municipios que no tienen atención oftalmológica. Eso nos va a permitir, durante todo el periodo que dura el programa, realizar dos visitas en cada uno de las comunas”, detalló.

UN OPERATIVO QUE DA CALIDAD DE VIDA A LOS VECINOS

Desde el inicio del programa, los equipos de profesionales, encabezados por un oftalmólogo de la Sociedad de Oftalmología de Misiones, han brindado controles, tratamientos, y derivaciones a especialistas para casos que lo requieran. Además, aproximadamente, se entregaron 1200 anteojos a vecinos de diferentes puntos de la provincia, con un total de 1400 pacientes atendidos en 16 localidades. En el último operativo, varios vecinos destacaron la oportunidad de poder solucionar sus problemas de salud visual.

Por ejemplo, Ricardo Máximo Fernández, destacó el acceso al programa ante la dificultad de conseguir turnos en otros lugares. “Entonces, con mi familia estamos muy contentos con el municipio por traer este programa acá a nuestro pueblito, que es muy beneficioso para todos. Hasta de la colonia vienen los productores para anotarse”. Por su parte, otro vecino, Miguel Do Santos, comentó que aprovechó la oportunidad de un chequeo oftalmológico, ya que su situación económica no le permite pagar consultas. Así, señaló que “hoy fue una buena oportunidad para lograr que alguien me recetará un buen anteojo para poder mirar mejor”.