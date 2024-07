Las Vacaciones en el Parque ingresan a su segunda semana y la diversión no se detiene. Con actividades de acceso libre y para todos los gustos y edades, les dejamos la programación de los teatros de Prosa y Lírico para estos últimos cuatro días de vacaciones.

Se viene el segundo y último fin de semana de vacaciones y con un clima que se prevé primaveral, el Parque del Conocimiento volverá a recibir a miles de visitantes que disfrutarán de las variadas actividades en cada uno de sus espacios, todas con acceso libre. Antes les dejamos algunas recomendaciones para hacer de estas Vacaciones en el Parque, una experiencia inolvidable.

Todos los espectáculos en los teatros Lírico y de Prosa son con entrada libre, pero el cupo está sujeto a la capacidad de las salas. Se entregarán números de ingreso una hora antes en la Plaza Seca.

Dado que las actividades son simultáneas y en distintos espacios, se recomienda usar los códigos QR distribuidos por el Parque para acceder a la programación diaria y planificar el recorrido deseado.

Aunque es invierno, la tarde soleada será cálida. Llevar botellas de agua que se pueden rellenar en los dispensers ubicados en el predio. Hidratémonos y cuidemos el medio ambiente.

Las líneas de colectivos que llegan al Parque del Conocimiento son: 300 (ex 11) Cívico y Hospital, 304 (ex 26) Itaembé Guazú, 27 Hospital, Itaembé Miní e Itaembé Guazú, 310 (ex 28) Aeropuerto y B° 508

Los teatros invitan:

Esta es la programación de los teatros Lírico y de Prosa para lo que resta de las Vacaciones en el Parque. Para conocer toda la grilla de actividades, dale click a https://www.parquedelconocimiento.com/index.php/vacacionesenelparque

Mozart te invita

La Orquesta de Cámara, bajo la batuta del Maestro Emilio Rocholl, invita a compartir una gran cita musical homenajeando a Wolfgang Amadeus Mozart . Con Marcos Domanchuk en piano, la soprano Macarena Nauschuetz como solista y la participación del actor Lucas Gutiérrez, los músicos de la Orquesta. Teatro Lírico / Jueves 25: 15 y 18 hs.

Los Juegos

Una combinación de música, danza y poesía a través de rondas y canciones infantiles interpretadas por el Coro Estable, con la guitarra de Guillermo O´Connor, relatos a cargo de Lucas Gutiérrez y Luciana Curti, diseño coreográfico de Julieta Saravia y Daniela Mazo. Bailarinas invitadas Candela Jost y Agustina Martínez, todo bajo la dirección del Maestro Nicolás Albornoz.

Teatro Lírico / Viernes 26: 15 y 18 hs. / Espectáculo recomendado hasta los 12 años.

La magia de la noche

Una obra de teatro que divierte a las infancias e invita a los adultos a disfrutar como niños. “La magia de la noche” traslada a un universo que convoca el juego, la fantasía y el humor para enfrentar nuestros miedos junto a personajes fantásticos, títeres y canciones. Dramaturgia y dirección: Antonella Quintana. Actúan: Fernando Gross y Antonella Quintana. Música original: Leandro Yahni. Cantante: Denís Micaela Argüello. Asistencia técnica: Guillermo Echenique. Teatro de Prosa / Sábado 27 – 15 hs.

Los Ordenadores

Dos agentes del orden tienen una difícil misión: ordenar la habitación de dos niñas… muy desordenadas. Una obra para divertirse, cantar, jugar y pensar sobre el orden que nos hace y nos deshace. Porque “cuando no hay caso y no se encuentran las cosas y el caos se adueñó de la casa, se llama a Los Ordenadores”.

Actúan: Dáñela Lo Gé y Paula Parodi. Texto: Laura Abián. Letra de las canciones: Laura Abián y Paula Parodi. Música: Soledad Colella, Fernando Gruber y Facundo Gregorio. Coreografía: Yolanda Silvero. Escenografía: Matías Pintos. Utilería: Rudi López. Diseño de luces: Rafael García Teatro de Prosa / Domingo 28 – 15 hs.

Ballet Giselle

Una oportunidad ideal para adentrarse en el fascinante mundo del ballet. El Ballet Clásico del Parque presenta el 2do acto de Giselle, una obra clave en el romanticismo. Una historia de amor, engaño y redención que se desarrolla en la Francia del siglo XIX. La joven Giselle se enamora de Albrecht, un noble que ya está comprometido con otra mujer. Cuando Giselle descubre la verdad, muere de dolor. En el segundo acto, Giselle regresa como un espíritu vengativo, una Willi. Ella busca a Albrecht para que se una a ella en la muerte, pero su amor por él la hace salvarlo. Teatro Lírico /Sábado 27 y domingo 28 – 18 hs.