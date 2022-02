A raíz de los incendios forestales que se están viviendo en la Provincia y la región, desde el Parque de la Salud de la Provincia de Misiones Dr. Ramón Madariaga a través del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, informan a la comunidad sobre algunas medidas a tener en cuenta para prevenir complicaciones respiratorias ante la exposición de humo.

En este contexto, la neumonóloga, del mencionado Centro Asistencial, Dra. Susana Azcona se refirió al impacto del humo en el organismo. “Respirar humo puede tener efectos inmediatos en la salud, es posible que se presente tos, dificultad respiratoria, irritación de ojos y garganta, rinorrea, broncoespasmo, dolor de pecho, crisis de asma, cansancio y decaimiento”.

En la misma línea agregó “el humo de los incendios forestales está compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas. Puede ser el causante de enfermedad en cualquier persona, incluso en aquellas sanas, si están expuestas a una cantidad suficiente de humo en el aire. Afecta más a los grupos de riesgo que son los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños (especialmente los más pequeños) y las personas con afecciones respiratorias y cardiacas preexistentes”.

Asimismo, se refirió a algunas medidas de prevención que se pueden llevar adelante frente a esta situación “prestar atención a los informes locales sobre la calidad del aire. Si se presenta un incendio forestal en el área de su domicilio, y no tiene indicación de evacuación, se debe tomar algunas precauciones como ser: evitar estar al aire libre. Si fuera necesario, permanecer en la vivienda. Mantener las puertas y las ventanas cerradas. Evitar usar el aire acondicionado por el intercambio con el aire exterior”.

Al tiempo que continuó “no aumente la contaminación del aire del interior de la vivienda, para ello aconsejó evitar fumar, no encender velas, chimeneas, salamandras, no barrer, ni sacudir el polvo de muebles y ni de otros objetos, no exponer a los niños al aire contaminado del exterior, ya que se pueden exacerbar los síntomas de enfermedades respiratorias o cardiovasculares”.

Otro dato importante que señaló la Profesional fue sobre la medicación y las personas que ya presentan enfermedades respiratorias u otras “si se toman medicamentos, no deben olvidar recibir los mismos como lo hacen habitualmente y seguir el plan para manejar los síntomas respiratorios según le haya indicado el médico. Consultar al médico si los síntomas se agravan”.

Finalmente, aconsejó “Cuando hay que salir es importante usar mascarillas o barbijos de protección, que en los casos de incendios forestales las apropiadas son las N95 o P100 sobre todo para aquellos que presenten enfermedades respiratorias o cardiovasculares”.