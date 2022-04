El Parque de la Salud Misiones y los Ministerios de Prevención de Adicciones y Control de Drogas y Salud Pública firmaron este lunes un convenio para que los chicos de entre 0 y 18 años que estén acompañando a sus tutores en el Hospital Escuela de Agudos, el Materno Neonatal, el Instituto Misionero del Cáncer o en el Pediátrico reciban contención en el Hogar de Día de Posadas.



La Directora de Coordinación General del Parque, Farm. Natalia Rodríguez, explicó que es un ejemplo de trabajo articulado que viene a dar respuestas a los padres que muchas veces acuden a la consulta médica con sus hijos porque no tienen con quién dejarlos.



Destacó que la idea surgió del Hogar de Día y que el área de Acción Social de cada uno de los centros de salud hizo su aporte para la elaboración del protocolo de atención que se implementará.



Firmaron el convenio el Presidente del Parque de la Salud, Cdor. Daniel Hassan, los Ministros Samuel López (Prevención de Adicciones) y Oscar Alarcón (Salud Pública), la Farm. Natalia Rodríguez y el Subsecretario de Atención Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia a cargo, Roberto Padilla.



El acto fue presidido por el Vicegobernador Dr. Carlos Arce, quien remarcó que «desde la salud vemos a las personas como seres biopsicosociales, por lo que hay que darle respuestas en todos los aspectos».



Remarcó que las instituciones que funcionan en el Parque de la Salud conforman el conglomerado sanitario más importante del NEA. «Convoca a gente de toda la provincia y del Norte de Corrientes.

Ahora, con esta noticia, muchas personas que no podían venir porque no tenían dónde dejar a sus hijos tendrán una opción», valoró.

Recordó que muchas veces hay madres que cortan un tratamiento porque no consiguen quién cuide a sus niños. «Esos chicos ahora van a estar contenidos, emocional, sanitaria y socialmente», afirmó.



El Subsecretario Padilla, en tanto, apuntó que se consideró «importante poner al Hogar de Día a disposición de las otras instituciones. Es un espacio que está para brindar respuestas».



«Lo que nos motivó es la preocupación por esas familias que por algún problema con uno de sus integrantes tiene que venir a atenderse. Tienen que atravesar una situación que muchas veces no se sabe cuántos días puede durar», indicó.

Recordó que el Hogar ofrece aporte nutricional, actividades recreativas «y la posibilidad de que los chicos no pierdan el contacto con la educación».



Padilla puntualizó que los menores podrán asistir en horarios «que sirvan a las familias» y valoró la modalidad porque permitirá socializar el trabajo que hacen desde la institución.



A la firma del convenio, que se hizo en el SUM del Hospital Madariaga, asistieron personal sanitario, profesionales del equipo interdisciplinario del Hogar de Día, directivos de los centros de salud e invitados especiales.