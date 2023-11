En el marco de “Noviembre: Mes Azul” en el cual se busca concientizar sobre la salud del hombre, profesionales del Instituto Misionero del Cáncer indican que el cáncer colorrectal puede detectarse a través de un test gratuito, en el marco del Programa Provincial de Prevención de Cáncer Colorrectal. Esta patología es la segunda tanto en incidencia como en mortalidad en nuestro país.

Desde el Instituto Misionero del Cáncer (IMC), el Dr. Ángel D’Annunzio, Director de la institución, señaló que el cáncer colorrectal es el segundo cáncer en incidencia en Argentina, y el segundo en mortalidad. “Es un problema grave, en el IMC tenemos ocho nuevos pacientes por mes con esta patología (cuatro son de Posadas, y cuatro del interior de la Provincia). Es una patología bastante frecuente.”

La Provincia de Misiones cuenta con el Programa Provincial de Prevención de Cáncer Colorrectal, previsto en la Ley XVIII Nº146, el cual contempla tres ejes de trabajo: la formación de recurso humano, la entrega de tests de detección de sangre en materia fecal y la posterior realización de estudios, y la realización de actividades de concientización y sensibilización durante el mes de marzo, en el cual se celebra el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon. A través de este programa, miles de personas reciben de manera gratuita un test sencillo y accesible para la detección de sangre en materia fecal, el cual tiene un porcentaje de precisión y sensibilidad alto.

Al respecto, D’Annunzio remarcó que en el transcurso de esta semana recibieron cinco mil tests y un nuevo aparato para analizar muestras de sangre en materia fecal. “Toda persona de 50 años o más se puede hacer el test. En el caso de detectar algo, se le realiza una endoscopía para ser más precisos en el diagnóstico. Si es negativo, quiere decir que no hay nada sangrando en el tubo digestivo y no necesita endoscopía. Los pequeños tumores sangran y el test es muy sensible, el porcentaje de precisión es alto. Contamos con esta herramienta y pronto empezaremos a entregar los tests a toda la población.”

El cáncer de colon en ambos sexos, pero más en hombres, ha aumentado mucho, ya que la población masculina es más propensa al sedentarismo, sobrepeso y obesidad. “En el mundo, se comienzan a hacer los controles a los 45 años. El cáncer colorrectal se está dando mucho en población joven, y va a aumentar de acá a 10 años en un 50% en personas de entre 30 y 35 años, lo cual es una gran resposanbilidad”, agregó el profesional.

Con respecto al trabajo que se lleva adelante en el IMC, D’Annunzio aclaró que hay un grupo dedicado exclusivamente a hacer reuniones quincenales sobre la patología, donde intervienen cirujanos, radioterapistas, imagenólogos, oncólogos. “Se hace todo en equipo, se presentan los casos en el comité de tumores y se decide en conjunto sobre la ruta de tratamiento del paciente. Esto ha demostrado que aumenta la calidad de atención”, añadió.

El especialista hizo énfasis en alentar a la comunidad a adquirir el test de detección de cáncer colorrectal. “Estamos satisfechos porque este año consolidamos el trabajo en equipo, y con la parte de prevención celebramos tener las herramientas e invitamos a la población a que se acerquen al IMC a retirar el test gratuitamente, procesarlo, y recibirán en su celular los resultados.” Aclaró que, en caso de ser positivo, se llama al paciente para una consulta con el gastroenterólogo del IMC y se programa una endoscopía.

“El circuito está cerrado, cualquier persona con o sin obra social puede acceder a esto. Y esto tiene que ver con el autocuidado y la prevención, un test te puede salvar la vida”, finalizó.