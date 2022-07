En el marco del Día Mundial Contra la Hepatitis que se conmemora hoy, desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” informan sobre las hepatitis B y C, que son las más prevalentes en la Argentina.

Se trata de una inflamación del hígado, en su primeras etapas no da síntomas. El 50 % de las personas, no está en conocimiento de que presenta la enfermedad.

En este contexto, el médico infectólogo del Hospital Escuela, Dr. Pedro Villalba Apestegui, explicó que la hepatitis es una inflamación del hígado, que puede causar una serie de problemas de salud y puede ser mortal. Las cinco cepas principales del virus de la hepatitis son las de los tipos A, B, C, D, y E. En Argentina las más prevalentes son la B y la C”.

Por lo que detalló, cómo se transmite la hepatitis B. “Una persona puede contagiarse a través del contacto con fluidos corporales de alguien con el virus, durante las relaciones sexuales sin protección; por sangre, por ejemplo en situaciones donde se comparten jeringas o cuando se realizan piercing o tatuajes con materiales que no fueron esterilizados”.

En relación a la prevención, remarcó que es una infección prevenible “existe una vacuna para la población en general, son tres dosis, no es necesario el pedido médico, todas las personas mayores de 18 años pueden adquirir la vacuna para prevenir esta infección, la vacuna previene más del 90 % de las infecciones de hepatitis B”.

Asimismo, señaló que la meta es lograr prevenir el desarrollo de otras patologías más graves. “Las personas que padecen hepatitis pueden resolverlo completamente o evolucionar en una hepatitis crónica, que con el tiempo puede desarrollar un fallo hepático, que ocasionaría cirrosis o hepatocarcinomas que es una forma de cáncer de hígado”.

En relación a las etapas de la hepatitis B, el Dr. Pedro Villalba Apestegui, explicó que en la Argentina alrededor del 50 % de las personas que tienen hepatitis B no conocen su estado clínico, al no presentar síntomas en la primera etapa. En este contexto agregó que el diagnóstico se logra a través de un estudio de laboratorio.

Por lo que detalló “algunas personas infectadas no se sienten enfermas. Otras tienen síntomas que pueden durar varias semanas, e incluyen: pérdida de apetito, cansancio, dolores en los músculos, las articulaciones o el estómago, diarrea o vómitos, con menos frecuencia, piel u ojos amarillos (ictericia). Esta es la forma avanzada de la hepatitis B”.

Del mismo modo, el Profesional se refirió a los casos de hepatitis C. “En nuestro país también son comunes los casos de hepatitis C. “En este caso no existen vacunas, pero si se cuenta con tratamientos que logran la erradicación de la patología”.

Sobre este tema puntualizó “aunque se puede presentar como una infección aguda, lo más frecuente es que se desarrolle de forma asintomática, evolucionando a una enfermedad crónica (persistente) que con el tiempo puede conducir a cirrosis, cáncer de hígado y múltiples complicaciones fuera del hígado”.

Asimismo, aconsejó evitar el consumo de alcohol y medicamentos que puedan ser tóxicos para el hígado.

A ello añadió información sobre el contagio “se transmite a través de la sangre al compartir agujas, jeringas o elementos cortopunzantes con personas infectadas”.

En relación a los síntomas de la Hepatitis C crónica, el Profesional señaló que pueden tardar hasta 30 años en manifestarse, y el daño al hígado suele ser silencioso durante este tiempo.

Mientras que, se refirió al desarrollo de la hepatitis B y C . “Pueden desencadenar cirrosis y hepatocarcinomas, por eso es importante en los chequeos generales, la evaluación conjunta de la hepatitis A, B y C”.

Ante la pregunta de que si son habituales en el consultorio del Hospital Escuela, los casos de hepatitis, afirmó que “son frecuentes las consultas diarias de hepatitis B en estadios crónicos, sin manifestaciones clínicas. Se trata de pacientes que vienen derivados de otros profesionales, que están por hacer un plan de tratamiento en el que le pueden bajar las defensas, por lo que nosotros como infectólogos evaluamos si requieren la intervención de la parte de hepatitis B”.

Finalmente, dio algunas recomendaciones para prevenir las formas graves de hepatitis del tipo B y C. “la primera recomendación es la vacunación. “La vacuna previene la enfermedad de la hepatitis B y las graves consecuencias que esta enfermedad genera, como el cáncer de hígado. También se recomienda, el uso de preservativo durante relaciones sexuales, exigir elementos descartables en la realización de piercing y tatuajes, no compartir elementos cortopunzantes o jeringas”.

Función del hígado

Las funciones más importantes del hígado son las siguientes: purifica la sangre. Produce un líquido digestivo importante, denominado “bilis”. Almacena energía en forma de azúcar, denominada “glucógeno”.

Día Mundial Contra la Hepatitis

Reconociendo el importante problema de salud pública que representa la hepatitis, en la 63° Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 2010 se ha designado el 28 de julio como el Día Mundial contra la Hepatitis y hace un llamado mundial para una respuesta integral en la lucha contra la hepatitis. Desde entonces, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han movilizado para unir esfuerzos y establecer estrategias para combatir la hepatitis a nivel regional y mundial.