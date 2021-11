Desde sus comienzos en el mundo de los realities, ya que la llevó a la fama, Paris Hilton ha expresado sus deseos de contraer matrimonio. A sus 40 años su deseo se cumplió, ya que se casó con su novio desde hace dos años, Carter Reum.

La heredera de la cadena de hoteles compartió algunos detalles de su boda, pero en realidad todo quedó registrado para lo que será su reality, llamado Paris in Love. Cuenta con 13 partes mostrando el proceso de su casamiento. Pero por el momento se sabe que estuvieron presentes reconocidas figuras como Kim Kardashian West , Kyle Richards y Paula Abdul.

Pero a través de las redes sociales Paris Hilton mostró los que muchos querían ver: su vestido de bodas. “Pasamos meses diseñando mi vestido a la perfección con los increíbles diseñadores de Oscar de la Renta, Fernando García y Laura Kim”, adelantó la flamante novia.

Y se trató de una prenda de cuento de hadas. El vestido de la novia era casi en su totalidad de encaje de flores que se extendía hasta la zona de las rodillas y la falta abultada, con un cuello cisne y manga larga. También lució un largo velo que se extendió hasta la cola de la prenda, claro que con los mismos detalles de la confección del atuendo.

En cuanto al maquillaje eligió colores naturales y no muy llamativos, aunque las sombras de sus ojos fueron color tostados. En el pelo lució un moño alto con un u mechón suelto ondulado en uno de los costados, y sus uñas siguieron el estilo siendo francesitas color blancas.

El vestido de Paris Hilton.

Claro, como siempre en sus looks no pudieron faltar las joyas de alta gama. Tanto en sus aros como en su anillo lució relucientes cristales, que brillaron tanto como ella. La mediática se mostró feliz por su look total: “Me encanta la forma en que resultó. Quería algo que fuera atemporal, elegante, chic e icónico, y estoy muy feliz “, afirmó.

La boda se llevó a cabo la antigua finca de su abuelo, donde según indicó Paris Hilton desde pequeña soñaba que ese era el lugar mágico para llevar a cabo su casamiento, y así fue.