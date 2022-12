La Roja perdió la definición por penales ante Marruecos en los octavos de final y regresa a su casa en medio de fuertes cuestionamientos

La selección de España perdió el duelo ante Marruecos y quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022. Otra vez, La Roja se despidió al caer en la tanda de penales y en instancia de octavos de final, tal como había ocurrido cuatro años atrás, en Rusia 2018, cuando había sido derrotado por el anfitrión.

Luego del auspicioso debut con goleada por 7-0 a Costa Rica, el conjunto europeo no volvió a ganar: empató con Alemania y cayó ante Japón, que le arrebató el primero puesto en la fase de grupos. Este martes, tras el 0-0 y el alargue, no fue capaz de superar la actuación sobresaliente del arquero Yassine Bono y no pudo convertir ni desde el punto penal.

Consumada la derrota, la decepción del equipo dirigido por Luis Enrique se reflejó en los principales medios españoles, que liquidaron a su equipo nacional tras el nuevo paso en falso en una Copa del Mundo, donde no puede llegar al quinto partido desde que se coronó en Sudáfrica 2010.

“Un palazo monumental”, tituló Marca, y puso el foco en que ”España se va del Mundial de Qatar sin meter un penalti en la tanda ante Marruecos en un partido en el que cayó de nuevo en el vicio del pase sin el remate”. En el mismo sentido apuntó el diario As, que indicó que “el juego de los mil pases” del elenco español “se estrelló contra un muro” y, al cabo, “España murió en los penaltis, como sucedió hace cuatro años en Rusia”.

Sport, por su parte, sostuvo que Marruecos “anuló” a España en un partido de alta tensión y que La Furia quedó “eliminada del Mundial pese a gobernar los 120 minutos de partido y tras fallar sus tres lanzamientos de la tanda”. Más ácida fue la mirada de Mundo Deportivo, que calificó la actuación de los europeos como “fiasco total”: “Los de Luis Enrique no fueron capaces de marcar un solo gol a su rival, tampoco desde el punto de penalti, ante la revelación del campeonato”.

También valoró el desempeño de los africanos el diario El País, que hizo el siguiente análisis: “El combinado marroquí escribe una nueva página en su historia al pasar por primera vez a los cuartos de final de un Mundial. El partido, que fue muy igualado, con mayor posesión y ocasiones de La Roja. Los de Luis Enrique lograron encajonar en su propio campo a los marroquíes, aunque fallaron cuatro oportunidades de gol”.

“El gran fiasco de España se consuma en una tanda de penaltis desastrosa ante Marruecos”, resaltó El Mundo, y fustigó: “La Selección, dominadora durante 120 minutos, fue incapaz de hacerle un gol a un rival muy inferior y, en la tanda, no marcó un solo lanzamiento”.

Para 20 Minutos, España consumó un “fracaso” en Qatar. Otra vez, el ojo de la crítica estuvo puesto en la falta de poderío ofensivo de La Furia: “Final cruel para esta España que no es capaz de meter un gol ni en tres penaltis”. En La Vanguardia subrayaron que “el fútbol es cruel”, dado que la eliminación se produjo “después de 120 minutos de dominio tan apabullante como infructuoso ante un rival rocoso como pocos”. El medio, además, señaló que “ahora se abre un enorme interrogante sobre el futuro de Luis Enrique”.