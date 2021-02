Mirna Palma tenía 44 años y perdió la vida después de ser atacada por Carlos Medina con un arma calibre 32. Después del crimen, el hombre se quitó la vida en la puerta del lugar del hecho

Tras el crimen de Úrsula Bahillo en Rojas, un nuevo femicidio fue perpetrado por un agente de las fuerzas de seguridad: el lunes por la noche, una docente de 44 años fue asesinada a tiros por su ex pareja en una pequeña ciudad de la provincia de Formosa. Luego del crimen, el hombre, de 59 años, oficial retirado de la Policía provincial, se sentó en la vereda del frente del domicilio según confirmaron fuentes cercanas al caso a Infobae y se suicidó de un disparo en la sien.

El hecho ocurrió poco después de las 20 horas de ayer en el barrio Malvinas, de Estanislao del Campo, una localidad de poco más de cinco mil habitantes ubicada a 235 kilómetros de la capital provincial. Personal de la comisaría de la ciudad recibió un llamado de vecinos del barrio, en el que alertaban haber escuchado una discusión y disparos en una casa ubicada en la calle Juan Bautista Alberdi.

Al llegar al domicilio en cuestión, los efectivos se encontraron con el cuerpo sin vida de Carlos Medina, un suboficial retirado de la policía de Formosa, que yacía sobre la vereda. El hombre presentaba un orificio de entrada de bala en su sien derecha y a pocos metros de una de sus manos se halló un arma calibre 32 con la que se estima que efectuó el disparo.

Luego, los policías ingresaron al interior del domicilio. Así, en el salón del hogar, a unos 8 metros de la puerta de entrada de la casa, se encontró el cadáver de Mirna Palma, de 44 años y maestra de una escuela rural del Paraje 503, en las afueras de Estanislao del Campo.

El cuerpo de la docente presentaba un orificio de bala de entrada en su rostro y uno de salida en su nuca.

De acuerdo a los primeros datos recogidos por los oficiales que acudieron al lugar, los vecinos indicaron que Palma y Medina ya no vivían juntos. Se habían separado hacía unos meses atrás y no tenían hijos en común. Él sí tenía hijos, producto de un matrimonio anterior.

Los vecinos no pudieron llegar a constatar el contenido de la discusión previa a los disparos. Si bien, algunos habitantes de Estanislao del Campo aseguraron que Palma ya había advertido sobre el comportamiento violento de Medina, desde las autoridades locales no se constató ninguna denuncia oficial de la docente por violencia de género contra su ex pareja.

A su vez, la policía local pudo corroborar que Medina contaba con toda la documentación legal correspondiente para la tenencia y uso del arma con el que le habría quitado la vida a su ex pareja y con la que se habría suicidado.

La causa quedó en manos de la jueza de instrucción de la 3ª Circunscripción Judicial, la dictira Soledad Plaza. A su vez, el fiscal que actúa en el caso es el doctor Rubén Darío Gon.

En tanto, se estima que el cuerpo de Mirna Palma será velado en Estanislao del Campo y enterrado en el cementerio local en el transcurso de hoy martes y mañana por la mañana. Se espera la presencia de varios vecinos del Paraje 503 y de la propia localidad formoseña para realizar el último adiós a la docente asesinada.

El caso de la docente no es un hecho aislado bajo ningún punto de vista. Mientras la Justicia bonaerense investiga el crimen de Úrsula con el oficial Matías Martínez aislado en una celda, en la Argentina 214 presuntos femicidas pertenecían o habían pertenecido a una fuerza de seguridad, desde el 2008 hasta la actualidad, según el monitoreo de La Casa del Encuentro. En una década, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas policías, según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).