Este miércoles, Misiones volvió a notificar nueve muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y de esta manera, el total de víctimas fatales asciende a 782 desde el inicio de la pandemia.

Además el Ministerio de Salud Pública informó 1620 nuevos contagios, es decir, 64477 misioneros se infectaron desde marzo del 2020.

Todas los pacientes reportados como fallecidos tenían comorbilidades, cinco de ellos no contaban con el esquema de vacunación completo, dos no estaban vacunados por decisión propia, uno no estaba inmunizado por decisión familiar y otro tenía el esquema de inmunización completo.

Los casos notificados hoy corresponden a las siguientes localidades: 1 Colonia Alberdi – 1 Apóstoles- 1 Arroyo del Medio- 1 Cerro Corá- 1 Gobernador López- 1 Hipólito Irigoyen- 1 Profundidad- 1 Aristóbulo del Valle- 1 Ruiz de Montoya- 1 San Pedro- 2 9 de Julio- 2 Corpus- 2 Olegario V. Andrade- 2 San Javier- 2 Santiago de Liniers- 2 Santo Pipo- 3 Almafuerte- 3 Colonia Victoria- 3 Dos Arroyos- 3 Gobernador Roca- 3 Puerto Rico- 4 Capioví- 5 Colonia Delicia- 6 El Alcázar- 7 Wanda- 7 El Soberbio- 7 San Antonio- 8 Jardín América- 10 Campo Grande- 12 Dos de Mayo- 13 Bernardo de Irigoyen- 20 Puerto Piray- 22 Campo Viera- 24 Cerro Azul- 26 Andresito- 32 Candelaria- 79 Montecarlo- 98 Leandro N. Alem – 99 Puerto Iguazú- 135 Oberá- 147 Eldorado- 165 Garupá- 657 Posadas.

Actualmente hay 15482 casos activos en la Provincia, de los cuales 216 personas permanecen internadas. El reporte oficial también indica que 48213 personas lograron recuperarse.