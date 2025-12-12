El domingo 21 de diciembre a las 21:00 horas en Media Club, el músico, compositor y productor estrenará las canciones que componen “Bitácora”, su 16° trabajo discográfico.

El nuevo álbum de Osvaldo de la Fuente, que en esta ocasión cuenta con la voz de Leo Rojas en las doce canciones que se descubrirán en vivo el próximo domingo 21 de diciembre a las 21:00 horas en Media Club (Entre Ríos 1237) donde De la Fuente estará acompañado por Darío Vega, Leandro Yahni y Diego Bergara, más invitados especiales que han formado parte de la grabación. Los ingresos tendrán un costo general de $10.000 y se adquirirán en puerta el día del show únicamente.

«Bitácora» surge de la necesidad de documentar el «viaje» y los «años pasados», donde cada canción funciona como un registro sensible de la vida y las emociones del artista. De la Fuente explica que el proceso creativo de este álbum estuvo guiado por una búsqueda estética específica: la incorporación de timbres y sonidos de los años 80, con la intención de «cerrar un ciclo» y encontrar un sonido familiar pero renovado. La producción integra activamente baterías electrónicas clásicas (como la 808) y efectos vintage, otorgando al disco una textura sonora distintiva.

Este álbum es un claro reflejo del espíritu colaborativo que caracteriza a Osvaldo, quien en esta producción no solo se enfocó en el aspecto sonoro, sino también en la energía humana. Tras un encuentro fortuito, el músico conectó con la voz de Leo Rojas, a quien ya conocía desde su infancia. La grabación fluyó con notable rapidez y naturalidad en De La Mente Records, con Rojas interpretando las letras con una profundidad que hace sentir las canciones como si «las hubiese cantado toda la vida».

El disco sumó la participación de talentosos músicos como Darío Vega, Fernando Solís, Gerardo López, José Manuel Figari, Killato, Leandro Yahni, Marcelo Pérez, Néstor Rodríguez, Pali Álvarez y Richard Cantero. Como novedad destacada, De la Fuente se dio la licencia de sumar cuerdas y vientos (con aportes orgánicos de Gerardo López y Pali Álvarez), elementos que enriquecen la paleta tímbrica y aportan una capa de humanidad e imperfección buscada. Con la producción, grabación y mezcla finalizadas en 2025, el disco ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.