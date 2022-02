La Academia que premia al séptimo arte todos los años dio a conocer la lista definitiva que competirá por las estatuillas más prestigiosas del mundo en Dolby Theather en la ciudad de Los Angeles

Premios Oscar 2022

Se dieron a conocer las nominaciones de la 94º gala de los Oscars 2022 que se llevarán a cabo el domingo 27 de marzo en Dolby Theatre de Los Ángeles como así se realizó en las ediciones anteriores. En esta ocasión, directores como Paul Thomas Anderson, Steven Spielberg, Guillermo Del Toro y Denis Villeneuve competirán por la estatuilla a la mejor película del año.

Atrás quedó la ceremonia de la Academia del 2021 que despertó las críticas de los espectadores respecto de las nominaciones y ganadores que eligieron para esa entrega de las estatuillas. Ahora, el público parece estar más conforme con la conformación de las ternas, o por lo menos un poco más en comparación al cine que se pudo ver durante el primer año de la pandemia y del confinamiento.

Licorice Pizza, una de las favoritas del público

En ese sentido, las películas que eligieron los miembros de la Academia para este 2022 son una combinación entre algunas que pasaron por los festivales de cine más prestigiosos de la industria, como Cannes, Venecia y Mar del Plata, otras que fueron exhibidas directamente a la cartelera, y otras que son producciones de Netflix.

Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, quien estuvo nominado por última vez en 2018 con Phantom Thread, es una de las favoritas del momento que se estrenó hace dos semanas en las salas de Argentina y ya superó los 30 mil espectadores, contra lo que se pronosticaba antes de su lanzamiento. La misma se trata de una historia de amor situada en los años setenta protagonizada por Alana Haim y Cooper Hoffman, el hijo del fallecido Philip Seymour Hoffman.

Alana Haim actúa junto a sus hermanas, con quienes integra la banda Haim que tiene 3 discos de indie pop-rock

«Amo la forma en la que se desenvuelve. Conoces a estas dos personas, las ves enamorarse y ver como su relación florece y hay varios episodios que los desafía de distintas maneras», comentó Paul Thomas Anderson, o PTA, como es conocido entre sus fans, en la revista Variety.

Caso similar ocurre con The Worst Person in The World, otra de las películas nominadas que hace meses da de qué hablar en el mundo de los amantes del cine. Dirigida por Joachim Trier y estrenada en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2022, el film se llevó el premio a Mejor Actriz por Renate Reinsve, quien se pone en la piel de Julie, una joven que realiza un intenso recorrido por su vida amorosa durante cuatro años de su vida. Ahora, la producción sobrepasó la escena indie y se estrena en la cartelera estadounidense.

En una entrevista con la plataforma de streaming de cine de autor MUBI, Trier habló sobre The Worst Person in The World y afirmó: «La melancolía es sobre el paso del tiempo, y eso es sobre lo que se trata esta película. Pensas que vivis en infinidad, pero en cierto punto te das cuenta que no. Las decisiones se tomarán para vos si vos no las decidís… pienso que eso es por lo que Julie debe pasar. Es un coming-of-age para adultos que aún no crecieron, y para otros casos, si bien yo estoy viviendo mis 40 años, sigo siendo uno de ellos».

The Worst Person in the World de Joachim Trier

Por otro lado, también hay nuevas caras en las nominaciones de actores, como así es el caso de Ariana DeBose en West Side Story, el remake de Steven Spielberg de la película original estrenada en 1961 con los rostros de la fallecida Natalie Wood, y Rita Moreno, quien también tiene un papel en la versión del 2021. A pesar del apoyo de parte de los fans que tuvo la película en su principio, la gran comercialización de Spider-Man: No Way Home y el imperio cinematográfico de Marvel opacaron por completo al musical hollywoodense. En Argentina, estuvo menos de 15 días en cartelera.

Spielberg y el elenco de West Side Story

Kristen Stewart logró llegar a la Academia de Artes Cinematográficas. La actriz que saltó a la fama de la mano de Robert Pattinson, quien también pudo posicionarse en proyectos de cine como The Lighthouse de Robert Eggers, ahora fue considerada por interpretar a la Princesa Diana en el film Spencer.

La biopic dramática de los días más claves para la expareja del Principe Carlos es dirigida por el chileno Pablo Larraín, quien en el pasado llevó a la pantalla grande a films como Jackie y Ema, esta última estrenada en medio de la pandemia a través de MUBI, y será exhibida en las salas argentinas a partir del jueves 17 de febrero. Mientras tanto, Almodovar brilla por su ausencia con su Madres Paralelas en las categorías más fuertes como dirección y guión, pero aún así Penélope Cruz obtuvo una nominación en Mejor Actriz Principal, en donde competirá con Nicole Kidman, Olivia Colman, entre otras actrices de su talla. La película fue estrenada en el Festival de Venecia y fue exhibida también en Nueva York y en Mar del Plata.

Madres Paralelas de Almodovar ya tuvo su estreno en el último Festival de Cine de Mar del Plata en el Teatro Auditorium

Las que no quedaron

Si bien el jurado de los Oscars demostró una apertura interesante a películas de otros países y de otros tonos de colores, siendo la japonesa Drive My Car dentro de la categoría Best Picture uno de los ejemplos, aún así hay producciones cinematográficas que no lograron quedar seleccionadas. Entre ellas, son Last Night in Soho de Edgar Wright, Red Rocket de Sean Baker, The Last Duel y House of Gucci de Scott Ridley, Nobody de Ilya Naishuller, Malignant de James Wan, The French Dispatch de Wes Anderson, Titane de Julie Ducournau, entre otras, las que no recibieron ni una nominación de parte de la Academia.

Oscars 2022: nominados

Mejor Película

Belfast (Kenneth Branagh)

(Kenneth Branagh) Coda (Siân Heder)

(Siân Heder) Don’t Look Up (Adam McKay)

(Adam McKay) Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi)

(Ryusuke Hamaguchi) Dune (Denis Villeneuve)

(Denis Villeneuve) King Richard (Reinaldo Marcus Green)

(Reinaldo Marcus Green) Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

(Paul Thomas Anderson) Nightmare Alley (Guillermo del Toro)

(Guillermo del Toro) The Power of the Dog (Jane Campion)

(Jane Campion) West Side Story (Steven Spielberg)

Mejor Director

Kenneth Branagh

Ryusuke Hamaguchi

Paul Thomas Anderson

Jane Campion

Steven Spielberg

Mejor Actriz Principal

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

(The Lost Daughter) Penélope Cruz ( Madres Paralelas )

( ) Nicole Kidman (Being the Ricardos)

(Being the Ricardos) Kristen Stewart (Spencer)

Mejor Actor Principal

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of Dog)

(The Power of Dog) Andrew Garfield (Tick, Tick… Boom)

(Tick, Tick… Boom) Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Mejor Actriz de Reparto

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

(The Lost Daughter) Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of Dog)

(The Power of Dog) Aunjanue Ellis (King Richard)

Mejor Actor de Reparto

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (Coda)

Jesse Plemons (The Power of Dog)

(The Power of Dog) J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (The Power of Dog)

Mejor Película Internacional

Japón: Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi)

Noruega: The Worst Person in the World (Joachim Trier)

Dinamarca: Flee (Jonas Poher Rasmussen)

Italia: The Hand of God (Paolo Sorrentino)

Bután: Lunana: A Yak in the Classroom (Pawo Choyning Dorji)

Mejor Cinematografía

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

The Power of Dog

The Tragedy of Macbeth

Mejor Guión Original

Belfast

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Don’t Look Up

Mejor Guión Adaptado

Coda

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

Mejor Diseño de Producción

Dune

Nightmare Alley

The Power of The Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Mejores Efectos Visuales

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and The Leyend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Mejor Documental

Ascension

Attica

Flee

Writing With Fire

Summer of Soul

Mejor Cortometraje de Documental

Audible

Lead me Home

The Queen of Basketball

Three Songs For Benazir

When We Were Bullies

Mejor Cortometraje Live Action

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Ala Hackuu-Take and Run

Mejor Cortometraje Animado

Affairs of the Art

Bestia

BoxBallet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Mejor Canción Original

Be Alive ( Dixon y Beyonce para King Richard)

para King Richard) Dos Oruguitas ( Lin-Manuel Miranda para Encanto)

para Encanto) Down to Joy (Van Morrison para Belfast)

No Time to Die ( Billie Eilish para No Time To Die)

para No Time To Die) Somehow you do (Diane Warren para Four Good Days)

Mejor Película Animada

Encanto

Flee

Luca

Raya and The Last Dragon

The Mitchells vs. The Machines

Mejor Peinado y Maquillaje

Coming 2 America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Mejor Diseño de Vestuario

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Mejor Sonido

Belfast

Dune

No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story

Mejor Banda Sonora

Don’t Look Up

Encanto

Dune

The Power of the Dog

Madres Paralelas

Mejor Edición