La pandemia del nuevo coronavirus ya desató una catástrofe económica inédita en Estados Unidos .

En apenas dos semanas, 10 millones de personas se quedaron sin trabajo y se anotaron para cobrar seguro de desempleo, una ola de despidos jamás vista en la historia del país, que superó los peores pronósticos, y arraigó el temor a una recesión más profunda, larga, y mucho más dolorosa que la de 2009, o incluso la Gran Depresión.

El Departamento de Trabajo informó que 6.648.000 personas se anotaron para cobrar el seguro de desempleo la semana anterior, un nuevo pico histórico, que duplicó el récord de la semana previa, cuando se registraron 3.348.000 personas.

Esas estremecedoras cifras ni siquiera reflejan el daño completo que la pandemia infligió en la vida de millones de personas. Los inmigrantes indocumentados no pueden solicitar el seguro de desempleo, economistas estiman que mucha gente aún no ha pedido ayuda, y las líneas telefónicas para hacerlo no dan abasto. Y los freelancers y las personas que trabajan por su cuenta recién podrán aplicar este mes, gracias al paquete de estímulo fiscal que aprobó el Congreso.

Aun así, en solo dos semanas 10 millones de personas se quedaron sin trabajo, un reflejo del brutal garrotazo y el «freno súbito» que sufrió la economía por el cierre de fronteras, la paralización de vuelos internacionales y las medidas de confinamiento aplicadas por más de la mitad de los estados del país y el gobierno federal para evitar la propagación del nuevo coronavirus , que forzaron el cierre de tiendas, bares, restaurantes, gimnasios y peluquerías.

El nuevo golpe fue mucho peor al esperado. El último informe del banco de inversión Goldman Sachs sobre la economía de Estados Unidos esperaba una nueva ola de despidos de alrededor de 5,5 millones de personas.

«En total, esperamos que se presenten más de 11 millones de reclamos en las primeras tres semanas de la coronacrisis y al menos un par de millones más en el resto de abril», indicó el informe de Goldman Sachs. «Ahora proyectamos un aumento de casi 12 puntos porcentuales en la tasa de desempleo a una tasa máxima del 15%», habían pronosticado los economistas del banco de inversión, antes de que se conociera la cifra.

Un análisis publicado por la Reserva Federal de St. Louis estimó que el desempleo podría llegar al 32% durante el segundo trimestre y más de 47 millones de trabajadores pueden llegar a perder su empleo debido a la pandemia. El pico de desempleo durante la Gran Depresión fue 24,9 por ciento. En tan solo dos semanas, la ola de despidos por la pandemia ya superó a la creación de empleos durante la presidencia de Donald Trump.

A la ola de despidos se suma otro impacto en el mercado laboral que pasa desapercibido en las estadísticas: los trabajadores en todo el país que han sufrido recortes salariales, o han perdido beneficios, sin llegar a ser suspendidos o despedidos por las empresas.

Las estadísticas laborales tampoco reflejan el empleo informal , o «en negro», una situación en la que viven, sobre todo, millones de inmigrantes indocumentados en todo el país.