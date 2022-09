La Orquesta de Instrumentos Autóctonos de la Universidad Nacional de TRES de FEBRERO -UNTREF-, reconocida en todo el mundo por su tarea de rescate de la sonoridad nativa, brindará un concierto en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento este miércoles 5 a las 20 Hs., con entrada gratuita e ingreso por orden de llegada

“Ritualidad y éxtasis en el arte musical latinoamericano”, «Espiritualidad antigua y sensibilidad moderna”, «Una marea ardiente que corta la respiración”, son sólo algunos de elogios que la OIANT, Orquesta de Instrumentos Autóctonos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero -UNTREF-, ha recibido a lo largo de su extenso recorrido por el orbe.

La OIANT es una de esas rara avis que resultan más reconocidas en el extranjero que en su propio país, algo que no debería sorprender si tenemos en cuenta que Alejandro Iglesias Rossi -su director junto a Susana Ferreres-, es la única personalidad en la historia que recibió las dos distinciones emblemáticas musicales de la UNESCO: el Premio del International Rostrum of Composers (París 1985) por su obra Ritos Ancestrales de una Cultura Olvidada, considerada como «una obra maestra de la música del siglo XX»; y el del International Rostrum of Electroacoustic Music (Amsterdam 1996) por su obra Ángelus. Además, sus obras han sido interpretadas alrededor del mundo en las grandes Salas de concierto, como Carnegie Hall, Lincoln Center, Queen Elizabeth Hall, Centre Georges Pompidou, Opera de Oslo, Hong Kong City Hall, entre otros, y fue Jurado del Premio de Honor de la Música de la UNESCO, así como de los World Music Days. En definitiva, Alejandro Iglesias Rossi es una eminencia de la música contemporánea mundial y a quien dedicó un poema el mismísimo John Cage.

“Un ritual chamánico más que un espectáculo”

Lejos, muy lejos del concepto de “orquesta tradicional”, la OIANT es una entidad que bucea, además de en la sonoridad ancestral, en la misma construcción de los instrumentos nativos. Además de músicos, sus integrantes son investigadores y constructores de sus propios instrumentos. Hoy, museos del mundo los llaman para que reconozcan algunos objetos que se pensaban como vasijas, pero que en realidad eran instrumentos musicales. Así, han presentado su trabajo de recuperación de las fuentes autóctonas en los cinco continentes, creando la colección de instrumentos nativos de América más importante en el mundo, la cual ha sido objeto de múltiples exposiciones durante sus giras.

Una semana de gira por Misiones

La Orquesta de Instrumentos Autóctonos de la Universidad Nacional de TRES de FEBRERO -UNTREF llega a la provincia de Misiones en el marco de la semana de celebración del día del Respeto a la Diversidad Cultural, en una acción conjunta del Ministerio de Cultura de la Provincia, el Instituto Nacional de la Música -INAMU-, la Universidad Nacional de Misiones a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el Parque del Conocimiento, el Nodo Argentina de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural -RIA- y el Instituto de Estudios Integrados Esteban Lugo,

Grilla de presentaciones

Lunes 3 – 18 hs: Rueda de prensa / SUM Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Lunes 3 – 19 hs: Homenaje al Dr. René Nicoletti y proyección del documental «OIANT, Música para un futuro ancestral». Director Nacho Garassino. Entrada libre y gratuita. / SUM Facultad de Humanidades y Ciencias

Miércoles 5 / 20 hs: Concierto en el Teatro de Prosa del Centro de Conocimiento. Entrada libre y gratuita.

Sábado 8 / 20.30 hs: Festival de Arte Sonoro Indígena -Centro de Convenciones y Eventos – Puerto Iguazú