“No se concibe trabajar en democracia si no es dialogando. Menos para este Gobierno. El diálogo se genera todos los días con cercanía, aproximación, entendimiento y empatía por la situación. No somos ajenos a lo que está atravesando la Argentina. Los coletazos llegan a todas las provincias por igual”, afirmó el funcionario. También desestimó pedir ayuda a Nación por el conflicto-

“El diálogo estuvo, está y estará”, resumió en entrevista con INFOBAE.

La administración de Hugo Passalacqua no pidió fondos extra al Gobierno nacional para afrontar la crisis provocada por la revuelta policial y las movilizaciones estatales. El Gobierno misionero “mantendrá el diálogo” y la provincia “no está incendiada”, sostuvo el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.

Anoche el ministro Pérez dió una conferencia de prensa donde dio cuenta de los aumentos a los policías y personal de salud, junto a los empleados públicos en general ( ver nota aparte )

El ministro Pérez dio una conferencia de prensa en la sede gubernamental. Fue luego de que la administración que integra se anote unos puntos en la puja con los estatales: cerró un acuerdo con ATE en salud y administración central, donde también se sumó UPCN.

Misiones tiene equilibrio fiscal desde hace muchos años. Y una ley, la única en el país, que impide endeudarse para gastos corrientes. Ya hemos visto en Argentina lo que implica endeudarse para atender gastos corrientes. Por eso somos una administración responsable – respondió el ministro Pérez.

“El Estado nacional no tiene que estar sentado en esta mesa (de discusión) porque no son empleados nacionales” los que reclaman, acotó.

En este orden, comentó: “Anoche (por el lunes) tuve una comunicación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para evaluar la situación. Ella me manifestó que no avala que una fuerza o un grupo de una fuerza provincial pueda alzarse contra el orden establecido y las leyes. (El Gobierno nacional) no avala y (nosotros) no avalamos que se quiebre un reglamento o la ley. Para eso está la Justicia”, destacó.

Al respecto de la funcionaria nacional, entendió que le faltó “evaluar un aspecto de la situación” cuando “tomó el argumento de un senador opositor (Martín Goerling). No creo que la provincia por tener equilibrio fiscal y ser celosa de sus cuentas sea responsable en lo que un grupo de personas haga”. Bullrich había entendido que Misiones “es una provincia que ha puesto impuestos muy altos, aduanas internas, y todo ese dinero no se ve en los salarios públicos”.

“Hace días que estamos afinando el lápiz para ver de dónde obtenemos recursos para dar el mejor aumento posible. Y esto (la última oferta que hizo a los distintos sectores en los últimos días) es lo mejor que se puede dar”, argumentó. Cada escalafón “recibirá un incremento (de haberes) en esta liquidación”, agregó.

“Se dejará de hacer asfalto, cordón cuneta en varias ciudades, dos hospitales, de potalizar el agua en una localidad, comisarías, entre otros ejemplos. La cuestión económica no solo repercute en las finanzas provinciales que administra recursos. También hay actividad privada que ha despedido gente. Para poder cumplir en tiempo y forma con el salario de los empleados públicos, dejaremos de hacer obras”, consignó.